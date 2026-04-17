Fortuna Köln gegen die "Effzeh"-Reserve, RWO muss dranbleiben

Hält sich RWO die Aufstiegshoffnunen am Leben? – Foto: Sven Hanisch

Im Normalfall könnte nur noch RW Oberhausen Tabellenführer Fortuna Köln den Drittliga-Aufstieg streitig machen. Der Spitzenreiter hat dahingehend aber natürlich alle Trümpfe in der Hand. Am Freitagabend kann im Stadtduell gegen den 1.FC Köln II der nächste Schritt in Richtung Drittklassigkeit gemacht werden. Mit drei Punkten gegen die Sportfreunde Lotte wird RWO mindestens Schritt halten wollen.

Im Tabellenkeller verschaffte sich der SV Rödinghausen zuletzt ein Polster auf die Abstiegszone, könnte dies im Falle eines Coups gegen Borussia Dortmund II sogar noch erhöhen. Am Sonntag braucht der Wuppertaler SV gegen Borussia Mönchengladbach II ein dringendes Erfolgserlebnis.