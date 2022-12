Fortuna Köln gegen den Tabellennachbarn Regionalliga West: Fortuna Köln muss zum SV Rödinghausen, der 1. FC Düren bekommt es mit der starken Reserve von Borussia Mönchengladbach zu tun und die U21 des 1. FC Köln hat den 1. FC Kaan-Marienborn zu Gast.

Während die meisten Ligen am Mittelrhein schon in der Winterpause sind, müssen die Mittelrheinteams in der Regionalliga West am Samstag noch einmal ran. Es geht darum, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Die beginnt für Fortuna Köln indes erst eine Woche später.