Fortuna Köln feiert Aufstieg – Hennef mit dritter Niederlage in Folge

Die U19-Mittelrheinliga verabschiedet sich mit jede Menge Toren in die spielfreie Zeit. Während Fortuna Köln als Tabellenführer in die DFB-Nachwuchsliga geht, musste der FC Hennef 05 seine dritte Niederlage in Serie hinnehmen und rutschte mit einem enttäuschenden Abschluss in die Winterpause.

Der FC Hennef 05 kassierte zum Abschluss der Hinrunde ein 2:5 gegen den SV Deutz 05 – ein Ergebnis, das tief sitzt. Zwar brachte Delkic die Gastgeber früh mit 1:0 in Führung, doch Deutz antwortete konsequent. Kovalenko drehte mit zwei Treffern die Partie, ehe Job, erneut Kovalenko und Chuisse für eine deutliche Führung sorgten. Delkic verkürzte zwischendurch noch einmal, doch am Ende stand eine klare Heimniederlage. Hennef-Trainer Mutlu Demir fand ehrliche Worte: „Das war natürlich nicht so schön, sich mit so einem Spiel aus der Hinrunde zu verabschieden. Wir sind alle ein bisschen geknickt, denn drei Niederlagen am Stück tun weh. Verdient oder unverdient – darüber wollen wir nicht sprechen. Wenn man fünf Tore im Heimspiel kassiert, dann hat einiges nicht funktioniert. In den nächsten Wochen müssen wir daran arbeiten.“ Gleichzeitig richtete er den Blick bereits nach vorn: „Jetzt kommt es darauf an, am Mittwoch im Pokalspiel die Köpfe frei zu bekommen, damit wir entspannt in die Winterpause gehen können.“ Deutz-Coach Mehmet Isik war dagegen deutlich gelöster: „Endlich ist der Knoten geplatzt! Auswärts war es ein verdienter Sieg – vor allem gegen eine spielerisch starke Mannschaft. Wir haben unsere Spielweise gut durchgezogen. Jetzt heißt es: Pause machen, alles analysieren und weiter hart arbeiten.“

Beim 1:1 zwischen dem FC Hürth und Fortuna Köln stand bereits vorher fest, dass die Gäste als Tabellenführer in die DFB-Nachwuchsliga aufsteigen würden. Dennoch wollte die Fortuna auch zum Abschluss ungeschlagen bleiben – und das gelang in letzter Minute. Kalampei brachte Hürth nach 65 Minuten in Führung, doch in der Nachspielzeit traf Qriqra zum Ausgleich. Hürth überwintert auf einem soliden achten Platz.

Ein wahres Torfestival gab es in Königsdorf, wo TuS BW Königsdorf den FC Pesch mit 10:0 zerlegte. Feckler eröffnete, anschließend trafen Zwingmann, Semykras, Obiaso doppelt, Schmitt, Brüggemeier und Vaitsaras, ebenfalls doppelt, ehe erneut Feckler zum zweistelligen Endstand vollendete. Königsdorf geht als Tabellensechster in die Pause, Pesch bleibt Vorletzter. Pesch-Trainer Yavuz Günay zeigte sich trotz der Klatsche gefasst: „Das Ergebnis ist deutlich. Wir bleiben ruhig, arbeiten weiter und werden in der Rückrunde ein anderes Gesicht zeigen.“

Der Bonner SC musste sich dem SV Bergisch Gladbach 09 mit 1:3 geschlagen geben und rutscht dadurch auf Rang vier ab. Weber, Quadflieg und Candido Kritsch trafen für die Gäste, Idrizi glich zwischenzeitlich aus. Bergisch Gladbach springt damit auf Platz fünf. Sa., 06.12.2025, 16:30 Uhr Bonner SC Bonner SC SV Bergisch Gladbach 09 Berg. Gl. 09 1 3 Abpfiff

Ein umkämpftes 2:2 gab es zwischen Germania Erftstadt-Lechenich und den SF Troisdorf. Greis traf doppelt für die Hausherren, Bergmann und Kerasovitis per Strafstoß glichen aus. Germania-Trainer Dustin Esser ärgerte sich vor allem über die verpassten Möglichkeiten: „Zur Halbzeit hätte es 3:0 oder 4:0 für uns stehen müssen, aber wir scheiterten mehrfach kläglich am Torwart. Troisdorf kam einmal nach vorne und traf direkt. Dennoch zeigte er sich insgesamt zufrieden: „Wir haben aus den letzten drei Spielen fünf Punkte geholt und gehen zufrieden in die Winterpause. Mit zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze und – sobald Fortuna aus der Tabelle gestrichen wird – einem starken achten Platz stehen wir für unsere Verhältnisse hervorragend da.“

Rheinsüd Köln verabschiedete sich mit einem souveränen 6:0 gegen den VfL Vichttal in die Pause. Dittombee, Lübben, Ülker und ein Dreierpack von Hoffend sorgten für klare Verhältnisse. Trainer Carsten Kerkhoff zeigte sich äußerst zufrieden: „Mit der besten Saisonleistung haben wir einen in der Höhe verdienten Sieg eingefahren. Mit taktischer Disziplin, Kreativität, Durchsetzungsvermögen und hoher Abschlussqualität haben wir uns eine solide Ausgangssituation für die Rückrunde erspielt. Die Tore und Assists verteilten sich auf alle Offensivkräfte – ein Zeichen dafür, wie gut die Mannschaft derzeit arbeitet.“

Vichttal bleibt Tabellenletzter.

Das 2:3 zwischen dem 1. FC Düren und dem SV Eilendorf war eines der spannenderen Spiele des Tages. Pendolino und Röttgen brachten Düren früh mit 2:0 in Führung, doch Eilendorf drehte die Partie mit Treffern von Severich, Dörfler und Es Sahli. Düren rutscht auf Rang sieben, Eilendorf überholt unterdessen den Bonner SC und verbringt die Winterpause auf einem starken dritten Platz.