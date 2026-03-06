Fortuna Köln fast durch - Verfolger patzen am Freitagabend

Im Idealfall könnte Fortuna Köln den Vorsprung an der Tabellenspitze der Regionalliga West an diesem Spieltag auf acht Zähler ausbauen. Am Freitagabend patzten in den beiden Verfolgerduellen zwischen Rot-Weiß Oberhausen und der U23 des FC Schalke 04, sowie dem FC Gütersloh und Borussia Dortmund II gleich alle vier Verfolger - es gab zwei Unentschieden. Am Samstag, wenn die Domstädter beim 1. FC Bocholt gastieren, kann Köln den Vorsprung aus eigener Kraft ausbauen. Weiter eng geht es im Tabellenkeller zur Sache. Das Kellerduell zwischen dem VfL Bochum II und dem SC Wiedenbrück steigt am Sonntag. Diese Begegnungen gibt es außerdem.
Die Punkte geteilt wurden zwischen Rot-Weiß Oberhausen und der Reserve von Schalke 04. Damit kann Spitzenreiter Fortuna Köln mit einem Sieg am Samstag in Bocholt seinen Vorsprung auf die Konkurrenz auf acht Punkte ausbauen und einen weiteren großen Schritt in Richtung 3. Liga gehen. Im Stadion Niederrhein begann der Abend gar nicht im Sinne der Gastgeber. Bojan Potnar sorgte schon nach einer Viertelstunde für die Führung der Knappen. Weitere 16 Zeigerumdrehungen später konnte Seok-ju Hong für die Kleeblätter ausgleichen. Damit konnte sich das Team durchaus zufrieden zeigen, denn die Schalker waren in Durchgang eins die dominierende Mannschaft, die aber gute Chancen nicht im Oberhausener Tor unterbringen konnte. Unmittelbar nach Wiederanpfiff lag Königsblau erneut vorn: Edion Gashi traf zum 2:1 (47.). Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Burinyuy Nyuydine egalisierten den Spielstand für RWO ein weiteres Mal (56.). Einen großen Aufreger hielt der Abend noch parat. In der Nachspielzeit fiel Phil Sieben im Schalker Strafraum, der geforderte Elfmeterpfiff blieb indes aus. Letztlich dürfte die Punkteteilung für beide Mannschaften zu wenig sein.
Ebenfalls keinen Sieger gab es beim zweiten Verfolgerduell zwischen dem FC Gütersloh und der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Aleksandar Kandic brachte die Hausherren nach 67 Minuten zwar in Führung, doch über die Zeit retten konnte der FCG den Vorsprung nicht. In der Schlussphase schlug Joseph Boyamba zu und erzielte nach Vorlage von Michael Eberwein den 1:1-Endstand. In der Tabelle hat Gütersloh nun neun Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus Köln, der am Samstag beim 1. FC Bocholt seine Spitzenposition weiter ausbauen kann.
26. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Fortuna Köln
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Bochum II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - FC Gütersloh
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln II - RW Oberhausen
