Fortuna Köln fast durch - Verfolger patzen am Freitagabend

Die Punkte geteilt wurden zwischen Rot-Weiß Oberhausen und der Reserve von Schalke 04. Damit kann Spitzenreiter Fortuna Köln mit einem Sieg am Samstag in Bocholt seinen Vorsprung auf die Konkurrenz auf acht Punkte ausbauen und einen weiteren großen Schritt in Richtung 3. Liga gehen. Im Stadion Niederrhein begann der Abend gar nicht im Sinne der Gastgeber. Bojan Potnar sorgte schon nach einer Viertelstunde für die Führung der Knappen. Weitere 16 Zeigerumdrehungen später konnte Seok-ju Hong für die Kleeblätter ausgleichen. Damit konnte sich das Team durchaus zufrieden zeigen, denn die Schalker waren in Durchgang eins die dominierende Mannschaft, die aber gute Chancen nicht im Oberhausener Tor unterbringen konnte. Unmittelbar nach Wiederanpfiff lag Königsblau erneut vorn: Edion Gashi traf zum 2:1 (47.). Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Burinyuy Nyuydine egalisierten den Spielstand für RWO ein weiteres Mal (56.). Einen großen Aufreger hielt der Abend noch parat. In der Nachspielzeit fiel Phil Sieben im Schalker Strafraum, der geforderte Elfmeterpfiff blieb indes aus. Letztlich dürfte die Punkteteilung für beide Mannschaften zu wenig sein.