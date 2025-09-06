Fortuna Köln entscheidet Derby gegen Bonner SC in elf Minuten

Fortuna Köln hat das Derby beim Bonner SC am Freitagabend souverän für sich entschieden. Vor der Rekordkulisse von 3.763 Zuschauern im Sportpark Nord erzielte die Mannschaft von Trainer Matthias Mink alle drei Treffer innerhalb von elf Minuten in der ersten Halbzeit und sicherte sich mit dem 3:0-Erfolg zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Regionalliga West.

Beide Mannschaften gingen mit verändertem Personal in die Partie. Bei den Gästen ersetzten Younes Derbali und Hamadi Al Ghaddioui die verletzten oder pausierenden Seymour Fünger und Luca Majetic. Auf Bonner Seite nahm erstmals Neuzugang Luca Schmidt als Ersatztorhüter auf der Bank Platz.

Trainer Björn Mehnert reagierte noch in der ersten halben Stunde, stellte von einer Dreier- auf eine Viererkette um und brachte Tobias Peitz für Massaman Keita (24.). Doch die Kölner blieben druckvoll: In der 28. Minute war es Hamadi Al Ghaddioui, der nach einem Kopfball von Derbali im Strafraum den Überblick behielt, eine Finte einbaute und überlegt zum 3:0 einschob.

Nach einem zunächst ausgeglichenen Beginn nutzte Fortuna Köln eine Umschaltaktion zur Führung: Enzo Wirtz leitete in der 17. Minute den Angriff über die linke Seite ein, Nico Thier blieb im Strafraum abgeklärt und traf zum 1:0 für die Gäste. Nur vier Minuten später erhöhte Vleron Statovci nach einer Ecke von Rafael Garcia per Kopf auf 2:0 (21.). Die Bonner Defensive offenbarte dabei deutliche Schwächen im Stellungsspiel.

Bonn versuchte vor der Pause zu reagieren, doch ein Konter von Lucas Cueto, der knapp verzog, blieb die einzige gefährliche Aktion der Hausherren. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wechselte Mehnert dreifach und brachte frische Kräfte. Aufgrund einer frühen Verletzung von Cueto war das Wechselkontingent kurz nach Wiederanpfiff bereits ausgeschöpft.

Im zweiten Durchgang verwaltete Fortuna die Führung souverän. Die Gäste überließen den Bonnern über weite Strecken den Ball, verteidigten kompakt und ließen keine klaren Chancen zu. Ein Distanzschuss von Kevin Brechmann, der in der 76. Minute am Pfosten landete, war die gefährlichste Szene der zweiten Halbzeit.

„Das hat Spaß gemacht heute vor dieser Kulisse. Das Spiel verlief für uns wie gemalt. Es war viel Intensität, Emotionalität und Aggressivität gefragt, das haben wir auf den Platz übertragen. Aus unterschiedlichen Situationen waren wir in kurzer Zeit sehr effektiv. Wir haben zudem nichts zugelassen. In der zweiten Hälfte ging es um Kontrolle und gutes Verteidigen. Tabellenführer, das ist eine kleine Randnotiz, das tut aber auch gut“, sagte Trainer Matthias Mink gegenüber Vereinsmedien.

Stanilewicz zu Untersuchungen im Krankenhaus

Überschattet wurde die Partie von einer Verletzung Adrian Stanilewicz’. Der Kölner Mittelfeldspieler musste nach einem Zusammenprall mit Petar Lela zur Halbzeit ausgewechselt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine schwere Verletzung bestätigte sich nach ersten Untersuchungen nicht, eine abschließende Diagnose steht noch aus.

„Wir wußten, dass uns eine aggressive Spitzenmannschaft gegenüber steht. Nachdem wir gut ins Spiel kamen, ist das Momentum gekippt und wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Die Gegentore fielen auf eine Art, wie man nicht verteidigen sollte. Man kann gegen Fortuna Köln verlieren, aber die Art und Weise in der ersten Halbzeit hat mir nicht gefallen“, wird BSC-Coach Mehnert auf der Vereinshomepage zitiert.