Fortuna Köln dominiert: Gleich vier Spieler der Woche gestellt

Für die Kölner Tom Geerkens und Nico Thier ist es nicht das erste Mal in der Elf der Woche – sie stehen nach dem vierten Spieltag bereits zum zweiten Mal in der Top-Auswahl. Aber auch Daniel Hülsenbusch (2x) reiht sich mit seinen Leistungen für die U23 des VfL Bochum ein weiteres Mal in die Elf der Woche ein. Jan Urbich (2x) wird mit seinem Doppelpack gegen die SSVg Velbert zum Matchwinner und schießt die U23 von Borussia Mönchengladbach an die Tabellenspitze.

Angreifer: Sebastian Mai (SC Wiedenbrück), Jan Urbich (U23 Borussia Mönchengladbach), Cagatay Kader (Sportfreunde Siegen)

5:1-Sieg bringt Kölner in die Elf der Woche

Im Kasten steht Lennart Winkler. Im Topspiel gegen RW Oberhausen hat er maßgeblich dazu beigetragen, den haushohen 5:1-Erfolg von Fortuna Köln festzuhalten. Damit reiht er sich zum ersten Mal in die Elf der Woche ein.

Bochumer Bollwerk lässt nichts zu

Der 2:0-Erfolg der Zweitvertretung des VfL Bochum über den SV Rödinghausen hat gleich zwei Bochumer Verteidiger in die Elf der Woche gebracht. Daniel Hülsenbusch und Stevan Tasic haben die Bochumer Schotten dichtgehalten. Vleron Statovci von Fortuna Köln hat nicht nur den 5:1-Erfolg gegen Oberhausen verteidigt, sondern mit seinen zwei Treffern auch aktiv zum Kantersieg beigetragen. Tasic und Statovci feiern Premiere in der Elf der Woche, Hülsenbusch ist bereits zum zweiten Mal dabei.

Zwei weitere Fortuna-Akteure qualifizieren sich

Auch im Mittelfeld stehen zwei Fortuna-Spieler. Nico Thier hat die Kölner früh in Führung geschossen, sein Mittelfeldpartner Tom Geerkens servierte ihm die Vorlage. Neben den Kölnern steht Ismail Remmo, der trotz der Niederlage gegen Borussia ein beachtliches Spiel gemacht hat. Auch dabei ist Fabio Riedl. Der Sommer-Neuzugang des SC Wiedenbrück hat es durch seine starke Leistung beim 3:1-Sieg gegen die U23 des SC Paderborn in die Elf der Woche geschafft. Für Riedl und Remmo ist es die erste Nominierung. Die beiden Kölner stehen bereits zum zweiten Mal in der Top-Auswahl.

Gladbacher Matchwinner gewinnt das Spiel

Der Sturm wird bekleidet durch Sebastian Mai, Jan Urbich und Cagatay Kader. Mai schoss seine Wiedenbrücker mit einem Doppelpack zum Sieg. Urbich machte es ihm gleich: In der 17. Spielminute glich er zum 1:1 aus, ehe er in der 86. Minute zum späten Matchwinner wurde. Kader hat nun bereits im vierten Spiel in Folge einen Treffer erzielt. Damit gehört er zu den Hauptgründen, warum der Aufsteiger aus Siegen aktuell den zweiten Tabellenplatz belegt. Nachdem Urbich schon am zweiten Spieltag in der Elf der Woche stand, ist es nun sein zweites Mal. Kader und Mai debütieren.

