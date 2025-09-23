Fortuna Köln dominiert Elf der Woche, drei Bocholter dabei

Mit Hamadi Al Ghaddioui steht der dreifache Torschütze von Fortuna Köln im Sturm der Top-Elf des 9. Spieltags. Drei seiner Teamkollegen konnten am vergangenen Wochenende ebenfalls überzeugen. Neben gleich drei Spielern des 1. FC Bocholt sind auch zwei Akteure des Aufsteigers Bonner SC vertreten: Keeper Kevin Birk und Siegtorschütze Massaman Keita feiern ihre erste Nominierung. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Marvin Lorch (1.FC Bocholt), Hamadi Al Ghaddioui (Fortuna Köln), Arnold Budimbu (1.FC Bocholt)

Zweite Weiße Weste in Folge

Für Bonner SC-Keeper Kevin Birk ist es nun schon die zweite Partie in Folge, in der er seinen Kasten sauber halten konnte – dieses Mal mit einem Sieg und der ersten krönenden Nominierung in der Elf der Woche. Der 1:0-Erfolg gegen den SV Rödinghausen bedeutet nicht nur den Punktausgleich mit selbigem Gegner, sondern auch den Sprung aus der Abstiegszone.

Bonner Siegtorschütze erstmals unter den Besten

In dieser Woche reihen sich zwei neue Gesichter in die Top-Elf der Woche ein: Ben Hüning und Massaman Keita. Hüning brachte die U23 des BVB in der 50. Spielminute in Führung und leitete so den vierten Saisonsieg ein. Keita ging als Matchwinner vom Platz – sein Treffer blieb das einzige Tor in der Partie zwischen dem Bonner SC und dem SV Rödinghausen. Zum zweiten Mal dabei ist Younes Derbali. Zwar wurde der Kölner von Fortuna erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt, doch seine Leistung wusste dennoch zu beeindrucken. Die Fortuna steht nun auf dem zweiten Tabellenplatz und ist damit erster Verfolger der Sportfreunde Siegen.

Zwei Fortuna-Spieler mischen das Mittelfeld auf

Auch im Mittelfeld reihen sich Wiederholungstäter ein: Sowohl Tom Geerkens als auch Paul Pöpperl sind zum dritten Mal gewählt worden. Pöpperl konnte beim 3:1-Sieg seiner Schalker zwar keine Scorer beitragen, hat aber als Mittelfeldmotor das Spiel vorangetrieben und steht nicht umsonst erneut unter den Besten. Ähnlich sieht es bei Geerkens aus, der beim Kölner Kantersieg keine direkte Beteiligung vorzuweisen hat, aber in einer dirigierenden Rolle fungierte. Neu dabei sind Rafael Garcia und Jan Holldack. Garcia erzielte für die Fortuna sowohl den ersten als auch den letzten Treffer und rahmte damit die überragende Leistung seiner Mannschaft ein. Jan Holldack markierte für den 1. FC Bocholt die zwischenzeitliche 3:0-Führung. Am Ende stand ein 4:1-Sieg über die Sportfreunde Lotte auf der Anzeigetafel, die die Bocholter nun an sich vorbeiziehen lassen mussten.

Drei-Tore-Mann in der Sturmspitze

Für den 1. FC Bocholt stehen zwei Spieler in der Sturmspitze: Marvin Lorch und Arnold Budimbu – beide sind zum zweiten Mal nominiert. Lorch überzeugte mit dem Führungstreffer beim Sieg gegen Lotte. Budimbu blieb zweimal eiskalt vom Punkt und markierte so seinen zweiten Doppelpack der Saison. Doch der Mann des Spieltags findet sich in der Sturmspitze wieder: Hamadi Al Ghaddioui. Sein Hattrick war der entscheidende Faktor für den haushohen Sieg seiner Kölner und ließ den Velbertern keine Chance. Mit seiner ersten Nominierung in der Elf der Woche setzt er direkt ein Ausrufezeichen.

