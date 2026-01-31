Fortuna Köln behauptet die Spitze, Gütersloh zieht an S04 vorbei

Nach einer Umschaltsituation hatte der BVB die erste Möglichkeit der Partie, der Schlenzer von Babis Drakas flog jedoch knapp am Tor vorbei (11.). Beinahe aus dem Nichts folgte dann die Antwort der Tecklenburger. Ein Eckball von Fabian Rüth auf den kurzen Pfosten wurde von einem Dortmunder unfreiwillig auf den Kopf von Max Ritter verlängert, der unbedrängt nur noch einnicken musste (18.). Wenig später hätten die Gäste auch noch nachlegen können, Leon Demaj setzte sich am Strafraum gut durch, für seinen Distanzschuss war Silas Ostrzinki aber auch rechtzeitig unten (30.). Beinahe im Gegenzug dann noch einmal der BVB. Ein Steilpass hinter die Kette der Sportfreunde rutschte bis auf Ousmane Diallo durch, dessen Abschluss jedoch am herauseilenden Luca Böggemann abprallte (31.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Ein abgefälschter von Drakas (56.) und Jonas Feddersen aus der Drehung (63.) näherten sich dem Ziel schon an. Die Mühen sollten sich mit Anbruch der Schlussphase auszahlen. Der quirlige Mathis Albert zog bis auf Grundlinie durch und beförderte die Kugel von dort ins Zentrum, von dort flipperte der Ball weiter auf Mario Pejazic, der ihn kompromisslos in die Maschen hämmerte (78.). Auf beiden Seiten fehlte es daraufhin an konkreten Offensivbemühungen, die besseren Chancen hatten die Dortmunder, verpassten es damit aber auch, den Abstand nach oben zu verkürzen.

Borussia Dortmund II – Sportfreunde Lotte 1:1

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara (84. Leroy Kwadwo), Michael Eberwein (60. Samuele Inácio), Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Nick Cherny (72. Mario Pejazic), Tony Reitz, Jonas Feddersen, Babis Drakas, Ousmane Diallo (60. Mathis Albert), Joseph Boyamba (60. Kevin Mutove) - Trainer: Daniel Rios

Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Fabian Rüth, Louis Hiepen (90. Jonathan Riemer), Ben Klefisch, Shkrep Stublla (83. Isaak Nwachukwu), Luca Horn, Kaan Kurt, Max Ritter (72. Diamant Berisha), Samuel Owusu Addai (72. Jonas Kehl), Leon Demaj - Trainer: Fabian Lübbers

Schiedsrichter: Tarik Damar - Zuschauer: 902

Tore: 0:1 Max Ritter (18.), 1:1 Mario Pejazic (78.)

____ Fortuna Köln müht sich in Überzahl zu drei Punkten

Die Kölner erwischten einen Blitzstart. Nach Eckball von Rafael Garcia nickte Seymour Fünger zur Führung für die Domstädter ein (7.). Danach behielt der Tabellenführer den Fuß auf dem Gaspedal und legte nach einem schön vorgetragenen Angriff nach, Nico Thier war letztlich für den zweiten Treffer verantwortlich (16.). Es blieb kurzweilig. Zunächst verkürzten die Jungfohlen noch in Person von Nico Vidic (19.) und mussten infolgedessen den nächsten Tiefschlag verarbeiten. Innerhalb kürzester Zeit sammelte Joshua Uwakhonye zwei Gelbe Karten und verschafften den Kölner für die übrige Spielzeit die Überzahl (28.). Die Kölner konnten sich dadurch den Gegner noch etwas besser zurechtlegen, eindeutige Torchancen blieben jedoch Mangelware. Ein Abschluss von Enzo Wirtz nach feiner Vorarbeit von Thier war da noch das höchste der Gefühle (40.). Im zweiten Durchgang zogen sich die Gäste tief in die eigene Hälfte, ließen die Fortuna zumeist gewähren und lauerten auf den richtigen Moment für Umschaltmöglichkeiten. So ergaben sich auf beiden Seiten nicht mehr viele Torchancen. Mit Maximilian Fischers Kopfball lenkte Gladbachs Schlussmann Tiago Pereira Cardoso eine davon aus dem Torwinkel (59.). Der Keeper rettete auch etwas später gegen den Abschluss von Timo Bornemann (75.). Gladbach versuchte mit fortschreitender Uhr noch mehr für die eigene Offensive, blieb in letzter Instanz aber ohne den zwingenden Drang nach vorne. Der Tabellenführer sicherte sich drei wichtige Heimpunkte.

SC Fortuna Köln – Borussia Mönchengladbach II 2:1

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger, David Haider, Vleron Statovci (46. Jonas Michelbrink), Tom Geerkens (69. Luca Majetic), Rafael Garcia, Nico Thier (46. Georg Strauch), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui (69. Timo Bornemann) - Trainer: Matthias Mink

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Joshua Uwakhonye, Elias Vali Fard (75. Iaia Manco Danfa), Veit Stange, Nico Vidic, Fritz Fleck (71. Divine Dillon Berko), Niklas Swider, Josiah Uwakhonye (86. Kemal Cirpan), Yannick Michaelis, Justin Adozi (75. Len Wörsdörfer) - Trainer: Oliver Kirch

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski

Tore: 1:0 Seymour Fünger (7.), 2:0 Nico Thier (16.), 2:1 Nico Vidic (19.)

Gelb-Rot: Joshua Uwakhonye (28./Borussia Mönchengladbach II/)

____

Goden und ein Eigentor ebnen den Sportfreunden den Weg

Die Schalker hatten zunächst mehr Spielkontrolle und versuchten über Ballstafetten die Lücken im gegnerischen Abwehrverbund zu erzwingen. Die erste Großchance hatten jedoch die Sportfreunde. Nach einem langen Ball von David Kammerbauer wurde Ömer Tokac auf die Reise geschickt, nach seiner Flanke köpfte Dustin Willms das Spielgerät jedoch nur ans Außennetz (17.). Danach wirkte Siegen zunehmend präsenter und sorgte auch immer wieder für offensive Nadelstiche. Einer davon erfolgte noch kurz vor dem Halbzeitpfiff. Tokac brache den Ball ins Zentrum, wo Schlussman Luca Podlech unfreiwillig vor die Füße von Kevin Goden klärte. Der Stürmer ließ sich nicht zweimal bitten und traf zur Führung (44.). Um ein Haar legten die Gäste nach dem Seitenwechsel auch noch nach. Shaibou Oubeyapwa flankte scharf auf Willms, dessen Direktabnahme knapp über den Kasten flog (51.). Daraufhin wurde es etwas wild. Gerrit Wegkamp fand sich im Strafraum ohne Gegnerbedrängnis, stellte Marcel Johnen mit seinem Abschluss aber vor keine echte Schwierigkeiten (55.), daraufhin vergab auch Tokac aus vielversprechender Position für die Siegerländer (57.). Ein weiterer Treffer lag in der Luft und das erzielten die Schalker ins eigene Tor. Eine Flanke von Mailk Hodroj lenkte Max Lamby unglücklich an Podlech vorbei ins Netz (64.). Auch wenn die Schalker nun reagieren mussten, hatten die Gäste in der Folge weiterhin die besseren Chancen, konnten aber nicht das vorentscheidende 3:0 nachlegen. So blieb es bis zum Schluss beim Zwei-Tore-Vorsprung, der Siegen wieder etwas an die Spitzenteams heranrücken lässt.

FC Schalke 04 II – Sportfreunde Siegen 0:2

FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Magnus Rösner, Max Hauswirth, Max Lamby, Anton Donkor, Yassin Ben Balla, Emil Zeil, Vincenzo Onofrietti, Andri Buzolli, Jakob Sachse, Gerrit Wegkamp - Trainer: Jakob Fimpel

Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Florian Mayer, David Kammerbauer (78. Melih Sayin), Tom Henrik Gutsch, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri (88. Jannik Krämer), Shaibou Oubeyapwa, Ömer Tokac (65. Elsamed Ramaj), Dustin Willms (78. Cagatay Kader), Kevin Goden (65. Arif Güclü) - Trainer: Boris Schommers

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 530

Tore: 0:1 Kevin Goden (44.), 0:2 Max Lamby (64. Eigentor) ____

Gütersloh zieht für den Moment an RWO vorbei

Die ganz großen Torraumszenen blieben zunächst aus. Beide Seiten konnten immerhin die ein oder andere Halbchance verbuchen. Luis Frielings Abschluss war leichte Beute für Milan Czako (2.), auf der anderen Seite verfehlte Moritz Montag den Kasten (4.). Danach spielte sich das Geschehen grundsätzlich weiter entfernt von den Strafräumen ab, ein Distanzschuss von Jan-Lukas Liehr weckte die Zuschauer mal wieder auf (37.). Der gleiche Protagonist stand kurz vor Halbzeitpfiff erneut im Vordergrund, sein Kopfball ging jedoch knapp über den Querbalken (45.). Im zweiten Durchgang war mehr Pfiff in der Partie. Kaden Amaniampong setzte seinen Abschluss nur knapp neben das Tor, wenig später war der Versuch von Luca Raimund zu ungenau (53.). Gütersloh schaute sich das Ganze zunächst an, um in der Schlussphase eiskalt zuzuschlagen. So traf Jannik Borgmann zunächst nach einem ruhenden Ball (71.), der zuvor eingewechselte Leo Mirgartz sorgte mit seinem Eigentor schließlich für die Vorentscheidung (89.). So geht die Fortuna leer aus und verhilft den Ostwestfalen mit einem Sprung auf Platz zwei. Fortuna Düsseldorf II – FC Gütersloh 0:2

Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Ben Eze (79. Leo Mirgartz), Noah Egouli, Kaden Amaniampong, Moritz Montag (53. Tom Barth), David Savic (88. Noah Förster), Simon Vu, Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito, Lennart Garlipp (79. Chernoh Bah), Karim Affo - Trainer: Jens Langeneke

FC Gütersloh: Jarno Peters, Jannik Borgmann, Justus Henke, David Winke, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Jan-Lukas Liehr, Hannes John, Sandro Reyes, Jakob Korte, Luis Frieling - Trainer: Julian Hesse

Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 388

Tore: 0:1 Jannik Borgmann (71.), 0:2 Leo Mirgartz (89. Eigentor) ____