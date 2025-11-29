Fortuna Köln an der Spitze, RWO wird seiner Favoritenrolle gerecht

Bleibt es beim Unentschieden zwischen den Zweitvertretungen von Schalke 04 und dem 1. FC Köln, setzt sich Fortuna Köln mit dem 4:0-Sieg gegen die Sportfreunde Lotte an die Tabellenspitze. Dicht gefolgt von Rot-Weiß Oberhausen, das in der zweiten Hälfte gegen den 1. FC Bocholt das Spielgeschehen kontrolliert und jetzt mit 33 Zählern auf Platz drei steht. Der FC Gütersloh gewinnt das Spitzenspiel mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbachs U23 und setzt sich so von den Fohlen ab.
Velbert begann mutig, konnte sich aber zunächst keine echten Torchancen erspielen. Gerade als Siegen etwas aktiver wurde, bot sich den Hausherren die große Möglichkeit auf dem Silbertablett. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hatte Robin Hilger viel Wiese vor sich, versuchte es mit einem Abschluss aus der zweiten Reihen, dieser setzte etwas unangenehm vor Leon Klußmann auf, sodass der Keeper ungeschickt nach vorne abtropfen ließ. Calvin Mockschan stand goldrichtig, umkurvte den Torhüter und schob ins leere Tor ein (15.). In der Folge suchte Siegen immer wieder den Weg nach vorne, Velbert machte die Räume um die eigene Gefahrenzone geschickt zu. Ömer Tokac (33.) und Cagatay Kader (45.) näherten sich mit ihren Abschlüssen nur dem Tor an, doch gefährlich wurde es nicht wirklich.
Viel eher wurde es im zweiten Durchgang dann zwingender. Josue Santo spielte weiter auf Dustin Willms, der aus kurzer Distanz knapp vorbeizielte (50.). Velbert stand in der Defensive weiter dicht gestaffelt und schlug dann eiskalt zu. Nach einer Ecke kam ein Abpraller vor die Füße von Max Machtemes, der punktgenau ins Eck schlenzte (60.). Velbert machte es seitdem und in der Folge einfach clever und besonders abgeklärt, Siegen kam nur selten gefährlich vors Tor – zumindest schien es lange so. Denn in der tiefen Nachspielzeit gab das Tabellenschlusslicht den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Zunächst stand André Dej nach einem langen Ball in den Sechzehner goldrichtig und schloss sicher ins Eck ab (90. +4). Doch damit nicht genug. Velberts Schlussmann Luis Plath ließ einen erneuten langen Ball fallen, während er klären wollte, traf er jedoch Willms am Fuß und wurde mit dem Platzverweis bestraft. Für den Elfmeter musste Innenverteidiger Felix Herzenbruch in den Kasten, doch Kader behielt die Nerven und schob sicher zum 2:2 kurz vor Abpfiff ein (90. +8).
SSVg Velbert – Sportfreunde Siegen 2:2
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Arlind Mimini, Max Machtemes, Timo Mehlich (57. David Glavas), Ismail Remmo (14. Kilian-Joel Wagenaar), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (83. Baran Seker), Philip Buczkowski (57. Timo Böhm), Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri (77. André Dej), Cagatay Kader, Ömer Tokac (86. Jubes Ticha), Josue Santo (67. Shaibou Oubeyapwa), Dustin Willms - Co-Trainer: Mohamed Aslan - Trainer: Boris Schommers - Co-Trainer: Sergen Yesilcay
Schiedsrichter: Lukas Dahmann (Siegburg ) - Zuschauer: 700
Tore: 1:0 Calvin Marion Mockschan (15.), 2:0 Max Machtemes (62.), 2:1 André Dej (90.+4), 2:2 Cagatay Kader (90.+7 Foulelfmeter)
Rot: Luis Plath (96./SSVg Velbert/)
Blitzstart für den SVR. Ein wohl versuchter Distanzschuss rutschte irgendwie durch auf Eduard Probst, der aus kurzer Distanz die Führung erzielte (2.). Danach fehlte es größtenteils an der notwendigen Durchschlagskraft auf beiden Seiten. Unter anderem versuchte es Georg Ermolaev mal mit einem Distanzschuss, doch verfehlte das Gehäuse (42.).
Kurz vor Ablauf der ersten Hälfte wurde es dann wieder brenzlig. Diesmal wurde Probst gewollt mit einem Steilpass auf die Reise geschickt und der Knipser behielt auch für seinen elften Saisontreffer die Nerven (45. +2). Nach dem Seitenwechsel war Paderborn zunächst am Drücker. So rettete SVR-Keeper Dennis Gorka in höchster Not gegen Kerem Yalcin (58.). Die Mühen wurden erst mit Anbruch der Schlussphase belohnt. Julius Bugenhagen verkürzte für die Gäste (76.). Mit Mühe und vollem Körpereinsatz brachte der SVR den knappen Vorsprung dann noch über die Zeit.
SV Rödinghausen – SC Paderborn 07 II 2:1
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (87. Viktor Miftaraj), Tim Corsten, Manuel Reutter, Paterson Chato (71. Mattis Rohlfing), Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann (78. Leonard Köhler), Simon Breuer (71. Marius Bauer), Abdul Fesenmeyer (46. Aygün Yildirim), Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Arne Zajaczek, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Bennit Bröger (89. Tim Böhmer), Travis de Jong, Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Nils Hasse
Tore: 1:0 Eduard Probst (2.), 2:0 Eduard Probst (45.+2), 2:1 Julius Bugenhagen (76.)
Der späte Doppelschlag bringt zu passiven Bocholtern keinen Erfolg. Verdient setzt sich der Favorit Rot-Weiß Oberhausen letztendlich mit 3:2 durch und hängt der Tabellenspitze weiter an den Fersen.
RW Oberhausen – 1. FC Bocholt 3:2
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer (78. Simon Ludwig), Drew Murray, Moritz Stoppelkamp (61. Cankoray Mutlu), Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Elias Demirarslan (73. Christopher Schepp), Matona-Glody Ngyombo, Burinyuy Nyuydine (61. Phil Sieben), Seok-ju Hong - Trainer: Sebastian Gunkel
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Jeff Mensah, Nicolas Hirschberger (60. Philipp Hanke), Johannes Dörfler (72. Maximilian Adamski), Marlon Frey (82. Ensar Celebi), Marvin Lorch, Cedric Euschen, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Tore: 1:0 Seok-ju Hong (10.), 2:0 Moritz Stoppelkamp (51.), 3:0 Seok-ju Hong (80.), 3:1 Jeff Mensah (90.+5), 3:2 Arnold Budimbu (90.+7 Foulelfmeter)
Nach dem jüngsten Debakel gegen RWO wollte die U23 der Gladbacher Borussia eigentlich wieder einen Erfolg feiern. Im Spitzenspiel waren sie zu Gast beim FC Gütersloh, der einen 0:1-Rückstand in einen Sieg ummünzen kann.
FC Gütersloh – Borussia Mönchengladbach II 2:1
FC Gütersloh: Jarno Peters, Jannik Borgmann, Justus Henke, David Winke, Niklas Barthel, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling, Julius Langfeld - Trainer: Julian Hesse
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Joshua Uwakhonye, Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic, Fritz Fleck, Niklas Swider, Wael Mohya, Yannick Michaelis, Grant-Leon Ranos - Trainer: Sascha Eickel
Tore: 0:1 Yannick Michaelis (32.), 1:1 Jannik Borgmann (43.), 2:1 Julius Langfeld (70.)
Die U23 des VfL Bochum steckt tief im Abstiegskampf und kann in der ersten Hälfte alles klar machen. Die 0:2-Niederlage ist ein derber Rückschlag für die "Zwote" der Fortuna aus Düsseldorf, die so keinen Abstand auf den Abstiegskampf aufbauen kann.
Fortuna Düsseldorf II – VfL Bochum II 0:2
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Leo Mirgartz, Levi Mentzel, David Savic, Danny Latza, Simon Vu, Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito, Si-woo Yang (46. Lennart Garlipp), Karim Affo (46. Noah Nikolaou) - Trainer: Jens Langeneke
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Niko Bozickovic, Jamil Najjar, Colin Kleine-Bekel, Owono-Darnell Keumo, Lars Holtkamp, Niklas Jahn, Ciwan Günes, Ibrahim Sissoko, Jonathan Akaegbobi, Mathis Clairicia - Trainer: Heiko Butscher
Tore: 0:1 Colin Kleine-Bekel (21.), 0:2 Owono-Darnell Keumo (45.)
Schon nach drei gespielten Minuten trifft der Wuppertaler SV vom Punkt. Die Gastgeber aus Bonn kommen frischer aus der Kabine und gleichen aus. Auch die Gelb-Rote Karte auf Seiten des WSV ändern nichts mehr – Punkteteilung in Bonn.
Bonner SC – Wuppertaler SV 1:1
Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Julijan Popović, Massaman Keita, Roman Doulashi, Maximilian Pommer (84. Clinton Williams-Emmanuel), Eray Isik, Tobias Peitz (25. Robin Bird), Haris Mesic, Jonas Berg (70. Yannik Schlößer), Serhat Koruk - Trainer: Björn Mehnert
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (83. Fritz Kleiner), Subaru Nishimura, Aldin Dervisevic (53. Kilian Bielitza), Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Jeff-Denis Fehr, Daiki Kamo (69. Ronay Arabaci), Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała
Zuschauer: 1530
Tore: 0:1 Aldin Dervisevic (3. Foulelfmeter), 1:1 Robin Bird (47.)
Gelb-Rot: Jeff-Denis Fehr (72./Wuppertaler SV/)
Bärenstarker Start für Fortuna Köln. Nach einem Eckball der Sportfreunde Lotte kontern die Kölner gut. Nico Thier wird von der Mittellinie auf die Reise geschickt und bleibt vor dem Kasten eiskalt – 1:0 für den Gastgeber. Knapp 20 Minuten später ist es dann wieder so weit. Die Kölner kombinieren sich stark aus dem Mittelfeld in die Box der Sportfreunde, wo Timo Bornemann (27.) richtig steht und mit einem langen Ausfallschritt den Ball im Netz unterbringen kann. Der Doppelschlag sollte dann durch Enzo Wirtz (29.) folgen. Einen erstklassigen langen Ball kann Bornemann exzellent mit dem ersten Kontakt in die Mitte spielen, wo Wirtz steht und die Kugel links unten einschiebt – 3:0 nach einer knappen halben Stunde. Mit diesem Ergebnis sollte es dann auch in die Kabine gehen.
Auch mit Wiederanpfiff ließ der Spitzenreiter nicht nach. Ein Eckball von Adrian Stanilewicz ging auf den ersten Pfosten, auf den Wirtz anläuft und das Spielgerät wuchtig per Kopf im Tor versenkt. Mit 4:0 sollte das Spiel auch zu Ende gehen. Die Fortuna wird ihrer Favoritenrolle gerecht und steht – durch die Niederlage der Königsblauen – jetzt an erster Stelle der Regionalliga.
SC Fortuna Köln – Sportfreunde Lotte 4:0
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger, Robin Afamefuna, Tom Geerkens, Nico Thier, Georg Strauch, Adrian Stanilewicz, Kevin Brechmann, Timo Bornemann, Enzo Wirtz - Trainer: Matthias Mink
Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Luca Kerkemeyer, Jonathan Riemer, Raimison Dos Santos, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Kaan Kurt, Marc Heider, Samuel Owusu Addai, Leon Demaj - Trainer: Fabian Lübbers
Tore: 1:0 Nico Thier (5.), 2:0 Timo Bornemann (27.), 3:0 Enzo Wirtz (29.), 4:0 Enzo Wirtz (66.)
Die Zweite des FC Schalke 04 hatte eigentlich die Chance, die Tabellenführung weiter zu verteidigen. Die Reserve des 1. FC Köln macht Königsblau jedoch einen Strich durch die Rechnung.
Die Kölner starteten munter in die Partie: Etienne Borie (16.) markierte nach einer guten Viertelstunde die 1:0-Führung. Die Schalker sind eigentlich gut im Spiel und bringen auch nach dem Gegentreffer weiter offensive Akzente ein. Marvin Ajani (24.) schockt den Gelsenkirchener Offensivdrang durch einen präzisen Kopfball zur 2:0-Führung. Wie auch schon gegen den 1. FC Bocholt muss Königsblau schon wieder einem Rückstand hinterherrennen. Kurz darauf schlagen die Schalker zurück: Jakob Sachse (27.) kann nach einer scharfen Hereingabe von Ayman Emran Gulasi das Spielgerät im Tor versenken – der Anschlusstreffer.
Mit Wiederanpfiff dreht S04 wieder auf und darf schnell jubeln. Yassin Ben Balla (50.) kann die Flanke von der linken Seite optimal zum 2:2-Ausgleich verwerten. Der späte Schock für die Schalker sollte jedoch noch kommen. Die Gäste aus der Domstadt stechen in der Nachspielzeit zu: Bernie Lennemann (90.+1) markiert den 3:2-Siegtreffer und gleichzeitig sein zweites Saisontor. Zu allem Übel fängt sich In-Gyom Jung nach einem Foulspiel mitten im Kölner Angriff die glatt Rote Karte. Ein bitteres Ende für den jetzt nur noch zweiten Platz.
FC Schalke 04 II – 1. FC Köln II 2:2
FC Schalke 04 II: Faaris Yusufu, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Max Lamby, Mika Khadr, Yassin Ben Balla, Paul Pöpperl, Ayman Gulasi, Max Grüger, Jakob Sachse, Gerrit Wegkamp - Trainer: Jakob Fimpel
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luc Dabrowski, Cenny Neumann, Mikail Özkan, Emin Kujovic, Etienne Borie, Patrik Kristal, Safyan Touré, Sargis Adamyan - Trainer: Evangelos Sbonias
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 (16.), 0:2 (24.), 1:2 Jakob Sachse (28.), 2:2 Yassin Ben Balla (50.)
