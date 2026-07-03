Fortuna knackt Neumarkt – Erlbach erwischt gebrauchten Abend Die Regensburger und die Wasserburger Löwen qualifizieren sich für die 1. Hauptrunde des BFV-Pokals von Florian Würthele · Heute, 21:19 Uhr · 0 Leser

Artur Kamscha (links) und der SV Fortuna Regensburg hielten den ASV Neumarkt nieder. – Foto: Florian Würthele

Die nächsten zwei Startplätze für die 1. Hauptrunde im Bayerischen Totopokal sind vergeben! Am Freitagabend lösten die Bayernligisten Fortuna Regensburg und TSV Wasserburg das Ticket. Und zwar jeweils mit verdienten Siegen gegen einen Ligakonkurrenten. Der SVF hielt den ASV Neumarkt im Elfmeterschießen nieder, die „Löwen“ besiegten den SV Erlbach überraschend deutlich mit 4:0. Auf wen die beiden Gewinner im eigentlichen Pokal treffen, entscheidet sich bei der Auslosung kommenden Freitag in Bad Kötzting.



Ein starker Auftritt der Fortuna! Hinten ließ eine aufmerksame Defensive wenig zu, nach vorne setzten die Gäste immer wieder Nadelstiche. Dazu hatte man gute Ballbesitzphasen. Die Neumarkter taten sich schwer, offensiv so richtig zur Entfaltung zu kommen. Die zu diesem Zeitpunkt verdiente Fortuna-Führung erzielte Julian Ziegler, der eine Ecke zugesprochen bekam und aus dem Gewühl heraus erfolgreich war (21.). Auch dem Ausgleichstreffer des ASV (41.) ging ein ruhender Ball voraus. Freistoßflanke aus dem Halbfeld. Maximilian Bergler lief ein und drückte den Ball völlig unbedrängt aus der Luft ins Tor. Eine chancenarme zweite Halbzeit sollte ohne weitere Tore blieben. Es ging ins Elfmeterschießen. Dort setzte Neumarkts Youngster Tim Brandl seinen Versuch an die Oberkante der Latte. Auf Regensburger Seite trafen alle Schützen und Lukas Da Silva versenkte den entscheidenden Elfmeter für die Grünweißen.







Überraschend klare Angelegenheit am Inn! Bayernliga-Aufsteiger TSV Wasserburg ließ den künftigen Ligakonkurrenten aus Erlbach vor 350 Zuschauern mit 4:0 von der Klinge springen. Die Gäste erwischten einen ziemlich gebrauchten Abend. Bereits nach wenigen Minuten brachte Torjäger Robin Ungerath die Hausherren in Führung (6.). Der TSV erwischte auch in der zweiten Halbzeit einen Top-Start. Leon Simeth verwandelte in der 50. Minute eine Ecke direkt zum 2:0. Die Vorentscheidung führte Ungerath mit einem Schuss ins Kreuzeck herbei (59.). Erlbachs Moral war nun gebrochen und kurz darauf machte Vinzenz Egger mit dem 4:0 alles klar (64.). Das war gleichzeitig der Endstand.