Fortuna ist ein Traumlos für den SV Biemenhorst

Großer Jubel in Biemenhorst. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Der Landesligist SV Biemenhorst bekommt im Niederrheinpokal das Traumlos: Drittligist Fortuna Düsseldorf. Für den Dorfverein ist es das größte Spiel der 100-jährigen Vereinsgeschichte. Bei der Organisation hat sogar der Stadtrivale seine Hilfe angeboten.

Für Sven van den Berg kam diese Nachricht aus dem Nichts. Der stellvertretende Abteilungsleiter Seniorenfußball des SV Biemenhorst hatte die Niederrheinpokal-Auslosung gar nicht verfolgt. Dann kam die Nachricht: Für den Landesligisten geht es in der ersten Runde gegen Fortuna Düsseldorf - und damit gegen das größtmögliche Los.

Die größten Höhepunkte waren bislang die vergangenen beiden Jahre in der Oberliga, in denen die Biemenhorster unter anderem gegen den KFC Uerdingen angetreten waren. „Die Nachricht geht steil durch alle WhatsApp-Gruppen“, berichtet van den Berg, der auch schon ein Telefonat mit dem 1. FC Bocholt geführt hat. Der Regionalligist gratulierte seinem Stadtrivalen sofort und bot bei der Organisation umgehend seine Unterstützung an.

„Wir sind total überwältigt“, sagt van den Berg überglücklich. „Da läuft es einem kalt den Rücken herunter. Als Dorfverein ist das ein Wahnsinnslos, so etwas hat man nur einmal im Leben.“ Ein solches Spiel habe der Verein in seiner 100-jährigen Geschichte noch nicht erlebt.

Ein Geschenk im Jubiläumsjahr

Auch der neue Trainer Miroslaw Giruc kann seine Freude nach der Auslosung nicht verbergen: „Das Schicksal wollte es so“, sagt er lachend. „Wir haben in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum, da wurde uns ein kleines Geschenk beschert.“

Ein besseres Timing hätte es für ein solches Los kaum geben können. Der SVB sei „natürlich der Underdog“, ist sich der ehemalige Profi der SG Wattenscheid 09 und von Rot-Weiss Essen bewusst. „Wir wollen das Spiel zelebrieren und Erfahrungen sammeln.“

Vor allem die jungen Spieler könnten von diesem Highlight profitieren. „Die Jungs freuen sich wie Bolle, für sie ist es ein einmaliges Erlebnis. Wir werden unser Bestes geben. Wir wollen sie ärgern, bis es nicht mehr geht, und schauen, was sich aus dem Spielverlauf ergibt.“

Spiel am Hünting ist die bevorzugte Lösung

Noch offen ist, wo die Partie ausgetragen werden kann. Auf der eigenen Anlage, weiß van den Berg, sei eine Austragung nicht umsetzbar. Gut möglich ist aber, dass die Partie in der Stadt bleibt.

Der 1. FC Bocholt verfügt schließlich über eine regionalligataugliche Anlage und hat dort bereits zahlreiche Partien gegen Traditionsklubs ausgetragen, darunter gegen den KFC Uerdingen, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg.

„Es ist alles sehr frisch. Wir müssen da auch noch mit der Polizeibehörde kommunizieren. Die Tendenz geht dahin, dass wir gerne am Hünting spielen würden“, sagt van den Berg.

„Es ist einfach geil“

Im Moment überwiegt ohnehin erst einmal die Freude über das Ereignis an sich. „Das ist überragend für uns als Verein. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn es jemand ausspricht“, sagt van den Berg.

Sportlich müsse man sich zwar nicht allzu viel ausrechnen, aber: „Darum geht es auch nicht. Es ist einfach geil.“