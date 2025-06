Fortuna ist dem SC St. Tönis in allen Belangen überlegen

Im ersten Testspiel vor der am Dienstag beginnenden Vorbereitung auf die neue Saison hat sich der SC St. Tönis gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf vor 2000 Zuschauern an der Gelderner Straße mit 0:9 (0:5) geschlagen geben müssen.

Tolles Spiel für den SCT

SC-Trainer Bekim Kastrati dankte im Nachhinein den vielen Helfern für „einen geilen Tag“ und auch dem Zweitligisten: „Dank an Fortuna, dass sie dieses Spiel ermöglicht haben. Es war eine tolle Geschichte und ich denke, wir konnten Werbung für den Fußball in St. Tönis machen.“ Eine derart deutliche Niederlage hätte der 46-Jährige allerdings gerne vermieden: „Wenn man so hoch verliert, bleibt immer ein negatives Gefühl. Aber die Erkenntnisse, die ich gewinnen wollte, habe ich gewonnen.“