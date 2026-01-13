Fortuna investiert Millionen in Anlage am Flinger Broich

Alexander Jobst war ziemlich zufrieden. „Fortuna ist mehr als Profifußball. Wir investieren gezielt in die Fortuna von morgen und in die Breite des Vereins“, sagte der Vorstandsvorsitzende des sportlich aktuell kriselnden Zweitligisten kürzlich im Interview mit unserer Redaktion. „Dazu gehören die Nachwuchsspielerinnen und -spieler genauso wie unsere Inklusionsmannschaften. Das machen wir mit starken Partnern und im Schulterschluss mit der Stadt.“ Noch im ersten Quartal des neuen Jahres soll der Ausbau der neuen Vereinssportanlage am Flinger Broich beginnen, das gaben die Düsseldorfer am Freitag bekannt. Doch wie viel Geld investieren der Klub und seine Partner genau?

Nach Informationen unserer Redaktion beläuft sich die Gesamtsumme auf mehr als drei Millionen Euro. Davon trägt allein die Targobank, das war bereits bekannt, 1,3 Millionen Euro – zusätzlich zum ohnehin bestehenden Sponsoringvertrag. Die Deutsche Postcode Lotterie und die Stadt Düsseldorf beteiligen sich derweil mit einer Förderung, den restlichen Teil der Investition trägt Fortuna. Zu Jahresbeginn hatte die Stadt weite Teile der Anlage an den Zweitligisten übertragen, sodass der Klub am Flinger Broich nun wieder Herr im eigenen Haus ist.

In Flingern entstehe „ein Ort, von dem ganz Düsseldorf profitiert und an dem Nachwuchsförderung, Inklusion sowie Frauen- und Mädchenfußball gemeinsam gedacht werden“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller. „Wir freuen uns, den nächsten wichtigen Entwicklungsschritt von ,Fortuna für alle’ aktiv zu begleiten, und über den gelebten Schulterschluss zwischen Verein, Unternehmen und Stadt. Das ist ein starkes Signal für den Sport in unserer Stadt und die Fortuna von morgen.“