Fortuna II ohne Blöße zum Auftakt - auch Dingden & Scherpenberg siegen

– Foto: Tom Klesper

Fortuna Düsseldorf II ist mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den TSV Meerbusch in die neue Oberliga-Saison gestartet. Der Regionalliga-Absteiger bestimmte die Partie über weite Strecken und ließ den Gästen nur wenige Möglichkeiten. Das gleiche Ergebnis gelang auch dem SV Blau-Weiß Dingden, der sich klar gegen den VfL Jüchen-Garzweiler durchsetzte.

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Fortuna II feiert gelungene Oberliga-Rückkehr

Nach knapp 20 Jahren kehrte die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf wieder in die Oberliga zurück und gab sich im Auftaktspiel keinerlei Blöße.

Die Fortuna legte druckvoll los und hatte bereits früh die erste Gelegenheit. Giovanni Nkowa zog vom linken Strafraumeck nach innen, doch Meerbuschs Torhüter Franz Langhoff parierte den Schlenzer (2.). Kurz darauf fiel die Führung: Nkowa setzte sich auf der linken Seite durch und fand mit seiner Flanke Conor Tönnies, der aus kurzer Distanz einköpfte (9.). Meerbusch hatte wenig später die große Chance auf den Ausgleich. Micah Cain wurde mit einem langen Ball gesucht, scheiterte aus spitzem Winkel jedoch an Fortuna-Keeper Linus Langenbruch (11.). Danach übernahm Düsseldorf wieder zunehmend die Kontrolle. Mehrfach wurde es vor dem Meerbuscher Tor gefährlich, unter anderem bei Abschlüssen von Chernoh Bah und Simon Vu (17., 25.).

Kurz vor der Pause erhöhte die Fortuna. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf ging Nkowa in Richtung Gefahrenzone und wurde von Hayato Uchimura gefällt. Mohammed Berrahou verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0 (41.). Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Düsseldorf kam immer wieder über die Außenbahnen nach vorne, während Meerbusch offensiv nur selten für Entlastung sorgen konnte. Nach einer Stunde brachte Fortuna-Trainer Jens Langeneke Noah Nikolaou für den angeschlagenen Chernoh Bah. Der eingewechselte Angreifer sollte schließlich selbst zum entscheidenden Faktor werden. In der 75. Minute setzte sich Nikolaou auf der rechten Seite gegen mehrere Gegenspieler durch und schloss aus halbrechter Position ins lange Eck ab. Langhoff war beim 3:0 ohne Abwehrchance. In der Schlussphase musste der TSV zudem in Unterzahl weiterspielen. Uchimura sah nach einem zu späten Einsteigen die Ampelkarte (90.). Am klaren Düsseldorfer Auftaktsieg änderte das nichts. Fortuna Düsseldorf II – TSV Meerbusch 3:0

Fortuna Düsseldorf II: Linus Langenbruch, Leo Mirgartz, Moritz Montag (84. Darin Quiala-Tito), Noah Egouli, Levi Mentzel (90. Kasper Harbering), Simon Vu, Andriy Honcharenko, Chernoh Bah (59. Noah Nikolaou), Giovanni Nkowa, Conor David Tönnies, Mohammed Berrahou (76. Dadou Mossi-Sezene) - Trainer: Jens Langeneke

TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Leonel Kadiata, Dominik Burghard, Hayato Uchimura, Franklin Anarfi Opoku-Mensah (60. Howon Ryu), Yasin Bas (81. Mohamed Dbouki), Mattia Toni Klemen Majetic (72. Agan Ljeza), Marco De Stefano, Micah Cain, Vedad Music (64. Christian Bus), Sanjin Vrebac (55. Enes Rüzgar) - Trainer: Johannes Dahms

Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 310

Tore: 1:0 Conor David Tönnies (9.), 2:0 Mohammed Berrahou (41. Foulelfmeter), 3:0 Noah Nikolaou (75.)

Gelb-Rot: Hayato Uchimura (90./TSV Meerbusch/Foulspiel) ________________ Scherpenberg feiert Auftakt-Spektakel gegen ETB

>>> Zum Spielbericht Der SV Scherpenberg kämpfte sich nach anfänglichem Fehlstart sehenswert zurück und zwang den ETB SW Essen mit 5:3 in die Knie. SV Scherpenberg – ETB Schwarz-Weiß Essen 5:3

SV Scherpenberg: Kenan Mehmedovic, Maximilian Abel (56. Carl Becker), Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Frederik Meurs (59. Ahmed Jemaiel), Ömer Akbel, Emirhan Karaca, Robin Fuhrmann (54. Gabriel Derikx), Baha Arslanboga, Nils Christian Werner (70. Nick Noah Redam) - Trainer: Sven Schützek

ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Elefterios Theocharis (56. Ilyas Khattari), Thorben Kern, Valon Zhushi, Slone Matondo, Nico Lucas, Tim Kaminski, Luca Pinke (74. Yannik Scholl), Luke Kawabe, Florian Berisha (33. Robin Urban), Aaron Oteng-Appiah (86. Justus Morten Becker) - Trainer: Björn Matzel

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Luke Kawabe (3.), 0:2 Florian Berisha (21.), 1:2 Slone Matondo (40. Eigentor), 2:2 Baha Arslanboga (44.), 2:3 Thorben Kern (64.), 3:3 Dario Gerling (86.), 4:3 Dario Gerling (90.+2), 5:3 Ahmed Jemaiel (90.+4)

Rot: Tim Kaminski (30./ETB Schwarz-Weiß Essen/Tätlichkeit)

Gelb-Rot: Valon Zhushi (90./ETB Schwarz-Weiß Essen/Unsportlichkeit) ________________ Doppelter Salman bringt Dingden auf die Siegerstraße

Nach ausgeglichener Anfangsphase übernahmen die Dingdener zunehmend die Spiekontrolle. Die erste große Möglichkeit hatte Jonas Schneiders, der nach einem Zuspiel frei vor dem Tor auftauchte, sich jedoch für den Querpass auf Joshua Müller entschied, der den Ball nicht mehr erreichte (22.). Kurz darauf traf Noah Schulz aus der Distanz nur die Latte (25.) Wenig später belohnte sich Dingden für den wachsenden Druck. Schneiders brachte den Ball flach von links in den Strafraum, wo Mohamed Salman aus kurzer Distanz direkt abschloss und zum 1:0 traf (27.). Bis zur Pause bliebem die Hausherren die gefährlichere Mannschaft. Noah Michaels scheiterte zunächst aus spitzem Winkel am Jüchener Torwart (38.), ehe er nach einer starken Einzelaktion den Ball aus kurzer Distanz über das Tor setzte (42.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte das Team von Sebastian Amendt nach. Nach einer sehenswerten Kombination über Joshua Müller und Noah Michaels landete der Ball erneut bei Salman, der flach zum 2:0 einschoss (45.+2). Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Gastgeber tonangebend. Salman hatte nach einer knappen Stunde sogar die Chance auf den Dreierpack. Nach einem Foul an Noah Michaels zeigte Schiedsrichter Lukas Dyck auf den Elfmeterpunkt, doch Salman setzte den Strafstoß an den Innenpfosten (63.). Dingden ließ sich davon nicht beirren und sorgte wenig später für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Fabrice Kempe setzte sich auf der rechten Seite durch und hämmerte den Ball aus spitzem Winkel ins kurze Eck (73.). Schlussendlich sollte es beim souveränen Auftaktsieg für die Dingdener bleiben, während Jüchen die Saison mit einem klaren Rückschlag startet. SV Blau-Weiß Dingden – VfL Jüchen-Garzweiler 3:0

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Mattis Volmering, Lukas Valler (78. Dardan Pepa), Hannes Göring, Julian Riedel, Jonas Schneiders (67. Luis Jakob Blaswich), Jonas Beckmann, Noah Schulz (74. Luka Grlic), Noah Michaels (72. Fabrice Kempe), Joshua Müller (84. Robin Volmering), Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt - Co-Trainer: Dennis Seeger - Co-Trainer: Stefan Wüpping

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Kosmala-Mones (65. Justin Paul Francis), Vincent Zajaczkowski, Jeremy Fabiano Gaudian, Sebastian Wilms, Tobias Lippold, Felix Ahrweiler, Luis Giesen, Nils Friebe (65. Nick Rauschen), Fatlum Ahmeti, Johannes Minkiti - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer

Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich )

Tore: 1:0 Mohamed Salman (27.), 2:0 Mohamed Salman (45.+2), 3:0 Fabrice Kempe (73.)

Besondere Vorkommnisse: Mohamed Salman (SV Blau-Weiß Dingden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (63.). ________________ Liveticker: Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck

Morgen, 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SV Sonsbeck SV Sonsbeck 16:00 live PUSH

________________ Liveticker: Holzheimer SG - KFC Uerdingen

Morgen, 16:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim KFC Uerdingen KFC Uerdingen 16:00 PUSH

________________ Liveticker: SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

________________ Liveticker: SSVg Velbert - Wuppertaler SV

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert Wuppertaler SV Wuppertaler SV 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: SC St. Tönis - 1. Spvg Solingen-Wald 03

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Spieltext FC Büderich - FC Monheim

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert

So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg

So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG

Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II

Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20

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