Fortuna II mit einer glänzenden Leistung zum Heimsieg

Von Beginn an zeigte die Fortuna eine engagierte Leistung und kam gut in die Partie. In der Anfangsphase war das Spiel noch ausgeglichen, doch mit dem Führungstreffer durch Andre fiel sichtlich die Anspannung ab. In der Folge übernahm Halberstadt zunehmend die Kontrolle und erspielte sich weitere Möglichkeiten, verpasste es jedoch, bereits vor der Pause auf 2:0 zu erhöhen.



Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Fortuna am Drücker und setzte den Gegner weiter unter Druck. Dersheim hingegen ließ die Leistung aus dem vorherigen Spiel vermissen und fand kaum noch Zugriff. In der 59. Minute erhöhte Carsten Klitz folgerichtig auf 2:0.

Mit dem zweiten Treffer war die endgültige Sicherheit im Spiel der Hausherren zu spüren. Die Spielfreude nahm zu – und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Zwischen der 64. und 69. Minute schraubte die Fortuna das Ergebnis weiter in die Höhe. Besonders sehenswert dabei das 3:0: Mit einem Freistoß aus halblinker Position, noch vor der Mittellinie, fasste sich Neumi ein Herz und versenkte den Ball spektakulär im Tor.

In der 76. Minute gelang Deersheim durch Schmidt nach Abstimmungsproblemen in der Halberstädter Defensive der Treffer zum 1:5, doch eine echte Aufholjagd blieb aus.

Den Schlusspunkt setzte Emilio: Nach einem Zuspiel von Daniel setzte er sich stark über die rechte Seite durch, zog in Richtung Strafraum und vollendete souverän zum 6:1-Endstand.



Am Ende steht ein überzeugender und hochverdienter Heimsieg für die zweite Mannschaft des SV Fortuna Halberstadt, die mit diesem Erfolg auch tabellarisch an Deersheim und Meisdorf vorbeiziehen konnte.



