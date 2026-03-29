Fortuna II: Hettwer feiert Comeback, Sauck fliegt vom Platz In der ersten Hälfte hält die Langeneke-Truppe gegen den Spitzenreiter gut mit. Kurz vor der Pause überschlagen sich dann jedoch die Ereignisse – zum Nachteil für die Düsseldorfer, die eine Niederlage in Unterzahl nicht mehr abwenden können. von RP / Simon Velten · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Neuigkeiten von Fortuna Düsseldorf. – Foto: IMAGO/ Maximilian Koch

Schon vor Anpfiff war klar, dass das Regionalliga-Spiel gegen den SC Fortuna Köln eine mächtige Herausforderung wird. Dafür konnte Trainer Jens Langeneke auf Unterstützung aus dem Profikader zurückgreifen: Julian Hettwer, der lange durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, und Kilian Sauck, der am vergangenen Wochenende gegen sein Profi-Debüt gab, bildeten die Flügelzange. Luca Raimund saß vorerst auf der Bank. Am Ende brachte die Hilfe von oben aber zumindest ergebnistechnisch nicht viel: Die „Zwote“ verlor ein turbulentes Spiel mit 0:1.

Gestern, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II SC Fortuna Köln Fortuna Köln 0 2 Abpfiff Zu Beginn zeigte sich bereits, dass die Geschichte aus dem Hinspiel auch in dieser Partie eine Rolle einnehmen würde. David Haider Al Azzawe, der Düsseldorfs Mechak Quiala Tito im Hinspiel stark rassistisch beleidigt haben soll, wurde seitens der Fans schon in den Anfangsminuten bei jedem seiner Ballkontakte ausgepfiffen. Die Situation verhärtete sich, als sich die beiden Akteure in der 23. Minute einen intensiven Zweikampf lieferten. Es kam zu hitzigen Diskussionen und einem noch intensiveren Pfeifkonzert gegenüber dem Kölner.

Beide Mannschaften blieben in der Offensive weitestgehend ohne hochprozentige Abschlüsse. Wenn dann kamen die Kölner meist über lange Einwürfe und die Düsseldorfer über Konter zu ihren Aktionen. Das Spiel lebte jedoch mehr von hitzigen Zweikämpfen und Rudelbildungen als von sportlichen Highlights. In der Schlussphase des ersten Durchgangs kam es gleich zu mehreren Auseinandersetzungen: In der 40. Minute sahen Sauck und Kölns Tom Geerkens in einer Auseinandersetzung die Gelbe Karte, vier Minuten später wurde der „Zwote“-Akteur während der nächsten Rudelbildung mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, was bei allen Düsseldorfern für großes Unverständnis sorgte. Fortuna Köln wird Favoritenrolle gerecht Und auch in der Folge gab es keine Beruhigung: Der nächste Zweikampf zwischen Quiala-Tito und Al Azzawe brachte eine erneute Rudelbildung. Der Düsseldorfer und auch Trainer Langeneke sahen ebenfalls die Gelbe Karte. Nach vielen Verwarnungen und Diskussionen ging es nach 13 Minuten Nachspielzeit mit 0:0 in die Pause.