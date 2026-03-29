Fortuna II: Hettwer feiert Comeback, Sauck fliegt vom Platz

Schon vor Anpfiff war klar, dass das Regionalliga-Spiel gegen den SC Fortuna Köln eine mächtige Herausforderung wird. Dafür konnte Trainer Jens Langeneke auf Unterstützung aus dem Profikader zurückgreifen: Julian Hettwer, der lange durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, und Kilian Sauck, der am vergangenen Wochenende gegen sein Profi-Debüt gab, bildeten die Flügelzange. Luca Raimund saß vorerst auf der Bank. Am Ende brachte die Hilfe von oben aber zumindest ergebnistechnisch nicht viel: Die „Zwote“ verlor ein turbulentes Spiel mit 0:1.
Beide Mannschaften blieben in der Offensive weitestgehend ohne hochprozentige Abschlüsse. Wenn dann kamen die Kölner meist über lange Einwürfe und die Düsseldorfer über Konter zu ihren Aktionen. Das Spiel lebte jedoch mehr von hitzigen Zweikämpfen und Rudelbildungen als von sportlichen Highlights. In der Schlussphase des ersten Durchgangs kam es gleich zu mehreren Auseinandersetzungen: In der 40. Minute sahen Sauck und Kölns Tom Geerkens in einer Auseinandersetzung die Gelbe Karte, vier Minuten später wurde der „Zwote“-Akteur während der nächsten Rudelbildung mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, was bei allen Düsseldorfern für großes Unverständnis sorgte.
Und auch in der Folge gab es keine Beruhigung: Der nächste Zweikampf zwischen Quiala-Tito und Al Azzawe brachte eine erneute Rudelbildung. Der Düsseldorfer und auch Trainer Langeneke sahen ebenfalls die Gelbe Karte. Nach vielen Verwarnungen und Diskussionen ging es nach 13 Minuten Nachspielzeit mit 0:0 in die Pause.
Zu Beginn des zweiten Durchgangs reagierte Langeneke und brachte Raimund für Hettwer in die Partie. Die Emotionen flachten etwas ab und die Gäste versuchten die Überzahl nun für sich zu nutzen. Die Düsseldorfer verteidigten aber gut und ließen weiterhin wenig zählbare Chancen zu.
In der 63. Minute war es dann aber so weit: Mal wieder war es ein langer Einwurf vom Ex-Düsseldorfer Kevin Brechmann. Nach Verlängerung per Hacke war es ausgerechnet Al Azzawe, der den Ball zur Kölner Führung ins Tor spitzelte. In der 76. Minute hatte der eingewechselte Rafael Garcia die Chance zu erhöhen, Milan Czako parierte jedoch aus kürzester Distanz überragend. Drei Minuten später folgte die Vorentscheidung: Der Ball landete beim eingewechselten Timo Bornemann, der eiskalt zum 2:0 vollendete. In der Folge passierte nur noch wenig und die Gäste brachten den Sieg nachhause.