Fortuna holt Torhüter aus Kerkrade

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Die Fortuna hat Torhüter Ben Zich verpflichtet. Der 23-Jährige war zuletzt von Fortuna Düsseldorf an den niederländischen Zweitligisten Roda JC Kerkrade ausgeliehen.

Zwischen 2023 und 2025 kam der 1,93 Meter große Torhüter 33-mal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz und blieb dabei zwölfmal ohne Gegentor. Zuvor stand der gebürtige Düsseldorfer bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, für deren U17- und U19-Bundesliga-Teams er insgesamt 34 Partien absolvierte und zudem vier Einsätze in der Regionalliga sammelte.

„Mit Ben verpflichten wir einen Torwart, der zuletzt in Kerkrade bereits Erfahrungen im Profifußball sammeln konnte. Sowohl menschlich als auch sportlich passt er perfekt in unser Torwartteam“, sagt Trainer Matthias Mink.