Fortuna holt in Eltersdorf nach: Liebherr nicht mehr Teil des Teams

Die eingespielte Truppe des SC Eltersdorf zählt auch diese Saison wieder zu den heißesten Anwärtern auf den Meistertitel. Nach holprigem Saisonstart hat sich das Gefolge von Dauertrainer Bernd Eigner inzwischen stabilisiert. Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen belegen das eindrucksvoll. Sollten die Quecken am Dienstagabend nachlegen, würden sie weiter Boden gutmachen und mit dem Rangzweiten FSV Stadeln gleichziehen. „Wir haben in Coburg gezeigt, dass wir enge Spiele für uns entscheiden können. Das gibt uns Selbstvertrauen. Mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien sind wir aktuell in einer guten Phase“
, berichtet Coach Eigner. Gleichzeitig warnt er vor der Regensburger Mannschaft, gegen die sein Team nur eines der bisherigen vier Duelle für sich entscheiden konnte: „Wir dürfen Fortuna Regensburg nicht unterschätzen. Sie haben in der Bayernliga ihren Weg gefunden und sind gerade für uns ein unangenehmer Gegner. Entscheidend wird sein, dass wir konzentriert bleiben und unsere Heimstärke ausspielen.“
Personell stehen den Mittelfranken einige wichtige Akteure nicht zur Verfügung stehen. Zunächst Erfreuliches: Nach seinem Teilriss des Kreuzbandes steht Tobias Herzner erstmals in dieser Saison im Kader. Fehlen werden neben den Langzeitverletzten Kevin Bär und Niclas Egerer auch Calvin Sengül, der sich in Coburg verletzte, sowie Andre Karmann, Moritz Fischer und Hiroki Akimoto. Darüber hinaus gibt es einige kleine Fragezeichen.
Derweil hat die Regensburger Fortuna zuletzt keine guten Erfahrungen mit Abendspielen gemacht. So gingen die letzten drei Auswärtspartien – alle am Freitagabend – verloren. „Zum Glück spielen wir dieses Mal am Dienstag und nicht am Freitag“
, scherzt Trainer Arber Morina, um sogleich wieder ernst zu werden: „Die Bilanz der letzten Spiele ist natürlich nicht erfreulich. Ich hoffe, dass mit dem Gebenbach-Spiel ein Tiefpunkt erreicht war und es nun wieder bergauf geht. Mit Eltersdorf bekommen wir es mit einer ganz anderen Mannschaft zu tun, die selbst das Heft des Handelns in die Hand nehmen möchte. Das wird für uns wieder ein ganz anderes Spiel. Darauf freuen wir uns“
, merkt Morina an. Den Gegner bezeichnet er als „gewachsene und über Jahre gestandene Bayernliga-Mannschaft, die durch die Bank weg über gute Spieler verfügt. Da brauchen wir einen richtig guten Tag. Hinten ist absolute Konzentration gefragt.“
Nichtsdestotrotz fahre man mit einem guten Gefühl nach Eltersdorf. „Wir haben gegen dieses Team bisher immer sehr gute Leistungen gezeigt und ich bin mir sicher, dass wir das auch diesmal schaffen. Auch wir sind erwachsener geworden in der Bayernliga. Wir wollen den Trend wieder in die andere Richtung drücken.“
Arber Morina und sein Trainerpartner Lucas Altenstrasser müssen weiterhin ohne Angreifer Kevin Horn sowie ohne die Dauerausfälle Mario Baldauf und Martin Sautner auskommen. Baldauf steigt langsam ins Training ein und wird im Laufe des Oktobers zurückerwartet. Bei Kevin Hoffmann käme ein Einsatz nach seiner Gehirnerschütterung noch zu früh. Unterdessen ist Tom Liebherr
ab sofort nicht mehr Teil der Fortuna-Mannschaft. Das Trainerteam plant nicht mehr mit dem 26-jährigen Abwehrhünen, dessen Last-Minute-Tor in der Relegation letztes Jahr den Weg zum Bayernliga-Erhalt ebnete. Sportlicher Leiter Hans Meichel bedauert dies, „aber das ist letztlich Sache des Trainerteams“.