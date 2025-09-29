Fortuna holt in Eltersdorf nach: Liebherr nicht mehr Teil des Teams

Interessantes Verfolgerduell in der Bayernliga Nord: Der formstarke SC Eltersdorf holt am Dienstagabend (19 Uhr) das Heimspiel gegen Fortuna Regensburg nach. Letzten Freitag war der Platz im ELSNER-Sportpark nicht bespielbar, was für eine Spielabsage sorgte. Sportlich steckt durchaus Brisanz drin. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt voneinander, beide könnten sie mit einem Sieg einen größeren Sprung machen in der engmaschigen Tabelle. Vorab gibt es aus dem Regensburger Lager eine überraschende Personalmeldung.