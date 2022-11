Kartenfestival am Fuße des Ossers: Unter anderem bekam Regensburgs Torhüter Nicolas Köpper wegen eines Handspieles außerhalb des Strafraums Rot gezeigt. – Foto: Simon Tschannerl

Fortuna gewinnt bei Kartenflut



Mit einem blauen Auge ist der SV Fortuna an diesem Wochenende in der Fußball-Landesliga Mitte davongekommen. Funktionären und Fans der Regensburger Elf schwante Böses, als die SpVgg Lam in der 77. Minute auf 2:3 verkürzte. Und als Fortuna wenig später einen Elfmeter vergab. Diesmal jedoch hatte die Zeiml-Elf – endlich mal wieder – das glücklichere Ende für sich nach zuletzt drei Remis in Serie. Das Gastspiel von Bockes, den Terakajs & Co. unterm Osser sollte nicht als spielerisches Glanzstück in die Geschichte eingehen. Wohl aber als eines der „buntesten“ Spiele in Fortunas Historie. Es war ein wahres Kartenfestival. Das Unglaubliche daran: Neun (!) Akteure Lams sahen den Gelben Karton, zwei von ihnen erwischte es mit Gelb-Rot. Obendrein handelte sich Fortunas Tormann Nicolas Köpper die Rote Karte ein wegen eines Handspieles außerhalb des Strafraums (70.). Erst in der Vorwoche war Köppers Torwart-Kollege Daniel Hanke vom Platz geflogen. Schiedsrichter Jakob Putz hatte alle Hände voll zu tun. Fußball gespielt wurde (ab und an) auch noch. Lucas Altenstrasser wuchtig aus 18 Metern (16.), Philip Bockes nach einem Ballgewinn und Zieglers Querpass (47.) und Fabian Ziegler selbst nach einem Solo Emir Terakajs (67.) waren für den Tabellendritten beim doch verdienten Auswärtssieg erfolgreich. Sebastian Lex (18.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gastgeber besorgt; Václav Uzlik markierte mit einem sehenswerten Freistoßtor (77.) den Endstand von 2:3.