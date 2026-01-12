Fortuna gelingt die Revanche gegen ManU

Die Lokhalle in Göttingen bleibt ein gutes Pflaster für Fortuna Düsseldorfs U19-Fußballer. Nach dem Triumph aus dem Vorjahr trat die Mannschaft von Engin Vural an diesem Wochenende als Titelverteidiger beim Junior-Cup an. Und wieder stand der rot-weiße Nachwuchs am Ende der viertägigen Veranstaltung auf dem Siegertreppchen. Im kleinen Finale um Platz drei behielten die Flingeraner gegen die britischen Talente des FC Fulham die Oberhand. Ein satter Schuss von Andrii Honcharenko genügte der Fortuna, um den Klub aus der Premier League mit 1:0 in die Knie zu zwingen.

Dass es für die Vural-Elf bei diesem hochkarätig besetzten, internationalen Hallenturnier nicht ganz zur Titelverteidigung reichte, daran hatte ausgerechnet Borussia Mönchengladbach schuld. In einer Neuauflage des Vorjahresfinales, das die Fortuna damals mit 3:2 gewonnen hatte, setzten sich diesmal die „Fohlen“ knapp mit 1:0 durch. Für die Düsseldorfer war das die dritte Niederlage im bis dato zehnten Turnierspiel. In der Vorrunde hatte sich der Titelverteidiger nur Manchester United geschlagen geben müssen. Die restlichen fünf Partien wurden zumeist klar gewonnen.

Gegen „ManU“ sollte es im weiteren Verlauf noch die Chance zur Revanche geben. Denn nachdem der Auftakt in die Zwischenrunde mit einer 2:4-Schlappe gegen Fulham noch misslang, qualifizierten sich die Düsseldorfer mit einem fulminanten 4:0-Sieg über den FSV Mainz 05 doch noch als Gruppensieger für das Viertelfinale, in dem es zum erneuten Aufeinandertreffen mit Manchester United kam. Und im Gegensatz zur Vorrundenpartie, die knapp mit 2:1 an die Briten ging, hatte diesmal „F95“ die Nase vorne. Wenig überraschend war es Ahmad Hassan, dem in der Verlängerung der 3:2-Siegtreffer gelang. Der 16-Jährige war einer von drei U17-Kickern, die Engin Vural mit nach Göttingen nahm. Und Hassan nutzte die Bühne in der wieder sehr gute besuchten Lokhalle, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Offensivmann war torgefährlichster Fortune an diesem Wochenende.