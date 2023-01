Fortuna geht neue Wege: Futsal-Projekt in der Mache Losgelöst von der Regensburger Landesliga-Elf, haben Arber Morina und seine Kumpels auf Hallenboden etwas vor

Dass der SV Fortuna Regensburg bei der morgigen Hallen-Bezirksmeisterschaft mit seiner reinen Futsal-Truppe antritt, ist kein Zufall. Schließlich hatten die Grünweißen in dieser Konstellation auch die letztjährige Meisterschaft in der Futsalliga eingetütet – und sich so überhaupt erst die Qualifikation für Maxhütte ermöglicht. Zuletzt gewannen die Morinas, Altenstrasser und Co. überdies das prestigeträchtige Turnier in Auerbach. Eines steht fest: Fortuna hat was vor auf dem Hallenboden...

Als Philipp Herrmann, seines Zeichens Coach des Futsal Clubs Regensburg, im letzten Winter auf Arber Morina zugetreten war und angeboten hatte, ob man nicht ein Spiel gegeneinander bestreiten wolle, waren Morina und seine Kumpels schnell Feuer und Flamme. Die kurzfristig aus dem Boden gestampfte Futsal-Kreisliga Regensburg wurde prompt gewonnen. Na schön, gegen unterklassige Teams und inklusive einer Absage. Mehr Wert war da schon der folgende Triumph über die Hallenspezialisten der SpVgg Pfreimd.„Die Futsalmannschaft habe ich damals, als noch Corona war, ins Leben gerufen. Wir haben nämlich immer geschaut, ob wir in der Halle spielen oder trainieren können. Wir als Freunde haben uns dann gedacht, jetzt die Fortuna-Futsalmannschaft zu machen“, erklärt Arber Morina. Losgelöst von der Landesliga-Elf haben der 35-jährige Morina und seine Kumpels bei den Futsal-Bezirkskämpfen am Sonntag in Maxhütte-Haidhof etwas vor. Auch wenn das im ersten Moment anders klingt. Initiator Morina und Nico Dantscher von der DJK Vilzing betreuen die Hallentruppe, die laut Morina „völlig entspannt und ungezwungen“ mitspiele und „primär Gaudi“ haben wolle. Das ein oder andere Gesicht aus dem Kreisklassenteams füllt die Riege auf. „Ich denke trotzdem, wir sind bei diesem Turnier Favorit. Schauen wir einfach mal, was dabei rausspringt.“ Hört sich durchaus nach Understatement an, denn an Fortuna dürfte auf dem Weg zum Titel kein Weg vorbeiführen! Immerhin ist man als amtierender Futsal-Ligameister am Start.Und das Projekt „Futsal“ ist bei Fortuna gerade erst in der Mache. „Projektleiter“ Morina ist guter Dinge, „dass es früher oder später mal eine richtige Futsal-Mannschaft des SV Fortuna geben wird“. Die Anfänge seien gelegt worden. Kleiner Wermutstropfen für Maxhütte: das Vilzing-Duo Dantscher und Andi Jünger kann nicht mitmischen, da ihm die DJK – verständlicherweise – die Erlaubnis verweigerte. Grundsätzlich wäre ein Zweitspielrecht für Hallenturniere ja möglich.