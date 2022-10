Fortuna gegen Ottobrunn im Pech

Die mal wieder dezimierten Fortunen hatten die Offensive der Gäste, die mit 7 Siegen am Stück angereist waren, über die gesamte Spieldauer bestens im Griff. Bis auf das Gegentor, ließen Reinauer & Co. so gut wie keine klaren Einschussgelegenheiten zu. Umso ärgerlicher, dass dann ein Freistoß, der in der Entstehung schon umstritten war, Paul Ladwig überwinden konnte. 40 Meter Torentfernung, zentrale Position und Kapeller haut einfach mal drauf. Das Spielgerät fliegt gefühlt durch zehn Beine hindurch und schlägt genau neben dem Pfosten ein. Das kann doch nicht sein!

"Entscheidend ist, was hinten rauskommt", sagte schon ein ehemaliger Bundeskanzler. Und ja, am Ende Stand ein 1:0 für den TSV Ottobrunn auf der Anzeigetafel. Die Gäste wussten wohl selbst nicht so recht, wie sie das heutige Derby in Unterhaching für sich entscheiden konnten. Schlussendlich reichte das Tor des Tages durch Kapeller (27.), ein Freistoß aus 40 Metern (!), zum Sieg, da die Hachinger das Runde nicht ins Eckige bekamen.

Nach schönem Angriff über die linke Seite verfehlte der eingewechselte Poberezhnyi das Ziel nur knapp (48.), Rathgeber scheitert per Außenrist an Wessel (67.). Doch vor allem in den letzten zehn Minuten hätte es dann einfach "Ausgleich" heißen müssen. Die Wimmer drüber (87.), der stark parierende Wessel (89.) oder die Latte (90.) - der Ball ging einfach nicht rein. Höhepunkt der Tragik aus Hachinger Sicht: nach Ecke von Maier, versucht Nick Reinauer sein Glück per Direktabnahme und der anschließende Flugkopfball von Haching-Keeper (!!!) Paul Ladwig wird auf der Linie geklärt (90.+1)! Als dann auch noch ein klarer Foulelfmeter an Maier nicht gepfiffen wurde (90.+2) war klar: es soll heute einfach nicht sein.

Die Fortunen haben sich nichts vorzuwerfen. Bereits am Donnerstag geht es in Anzing weiter, zusammen mit dem Match am Sonntag in Heimstetten steht nun also ein ganz entscheidende Woche für die Vorstädter an. Zweimal Auswärts, bei der bisherigen Saisonbilanz vielleicht sogar ein Vorteil für die Blau/Weißen.