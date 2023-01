Fortuna: Futsaler treffen im Pokal auf Ersten der Landesliga Futsal-Niederrheinpokal: Im Pokal geht es für die Futsaler von Fortuna Düsseldorf gegen die Truppe der Hochschule Rhein-Wahl Kleve.

Denn die Fortunen leiden unter Erkältungskrankheiten. Eine ganze Reihe von Spielern musste mit dem Training aussetzen und wäre nicht im Vollbesitz der Kräfte. Da trifft es sich gut, dass Rassi im Pokal ohnehin den Akteuren aus dem zweiten Glied eine Chance geben wollte. „Wir werden einige Jungs aus der ersten Mannschaft, die in der Liga nicht so viel Spielzeit erhalten, mitnehmen und den Kader mit Spielern aus der Zweiten auffüllen“, so Rassi vor der Partie bei der Hochschule Rhein-Wahl Kleve Futsal.

Gegen den Landesliga-Tabellenführer ist die Fortuna auch mit zweiter Garnitur der klare Favorit. „Ein Selbstläufer wird das Spiel trotzdem nicht“, warnt Rassi, dessen Mannschaft in der Zusammensetzung noch nie zusammen gespielt hat. Mit der nötigen Ernsthaftigkeit sollte der Einzug in die zweite Runde für den Titelverteidiger aber dennoch nur Formsache sein. Zumal sich Rassi vor der Partie sogar noch Tipps über den Gegner aus den eigenen Reihen holen kann. Schließlich hat Fortunas dritte Mannschaft in der Landesliga in dieser Saison schon gegen Kleve gespielt. Die Partie endete 7:17 aus Sicht der Fortuna. Sonntag bietet sich die Chance zur Revanche.