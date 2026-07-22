Fortuna-Frauen starten in Mülheim, Tusa bei hartem Brocken

Der Fußballverband Niederrhein hat den Spielplan für die Frauen-Niederrheinliga veröffentlicht. Die Liga ist in diesem Jahr aus Düsseldorfer Sicht hochinteressant – und das aus gleich mehreren Gründen. Zum einen, weil die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf nach zwei Aufstiegen in Serie erstmals in dieser Liga an den Start gehen wird, zum anderen, weil die DJK Tusa 06 bereits erste Ansprüche auf eine Spitzenposition formuliert hat.
Und die Fleherinnen bekommen gleich zum Auftakt die vielleicht härtestmögliche Aufgabe. Die Tusa beginnt die Saison bei der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, also der Mannschaft, die gerade aus der Regionalliga abgestiegen ist. Die Fortuna startet die Saison hingegen beim SV Heißen. Die Mülheimerinnen hatten in der vergangenen Saison den siebten Platz belegt und sind somit ein erster guter Prüfstein für das Team von Trainer Anestis Tsentemeidis.
Einen ähnlichen Prüfstein bekommen auch die Frauen des CfR Links: Sie starten die Saison beim Sechsten der abgelaufenen Saison, der SG Kaarst. Die Frauen des TSV Urdenbach, die nur durch den gewonnenen direkten Vergleich gegen den SV Walbeck in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft haben, bekommen es am ersten Spieltag mit dem SV Budberg zu tun.
Eine Woche später gibt es dann auch schon das erste Düsseldorfer Derby. Während die Tusa-Frauen den GSV Moers und die Fortunen die SG Kaarst empfangen, treffen in Heerdt der CfR Links und der TSV Urdenbach im direkten Duell aufeinander. Letztere haben in der folgenden Woche Fortuna Düsseldorf zu Gast.
Bitter: Weil in diesem Jahr nur 13 Mannschaften in der Niederrheinliga an den Start gehen, hat an jedem Spieltag eine Mannschaft spielfrei. Für die Fleherinnen ist dies ausgerechnet der letzte Spieltag. Sollte es also beispielsweise im Aufstiegskampf knapp werden, müssen die Tusa-Frauen am letzten Spieltag tatenlos zusehen, was die Konkurrenz macht – oder können je nachdem schon eine Woche vorher feiern.