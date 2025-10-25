Fortuna feiert Derbysieg, Schalke weiter top, Bocholt jubelt

So läuft der 13. Spieltag der Regionalliga West

1. FC Bocholt lässt Bochum keine Chance

Den perfekten Start erwischte der 1. FC Bocholt im Heimspiel gegen den Nachwuchs des VfL Bochum. Mit einer starken Einzelaktion setzte sich Marvin Lorch gegen nahezu die gesamte Defensive der Westfalen durch und schob dann den Ball am Gästekeeper vorbei in die Maschen (7.). Die Gäste hielten in der Folge dagegen und es entwickelte sich ein temporeiches Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Teams zu guten Torraumszenen kamen. Jubeln durften aber zunächst die Hausherren wieder: Nach einer flachen Hereingabe von Jan Holldack schob Stipe Batarillo gegen die Laufrichtung von VfL-Keeper Hugo Rölleke zum 2:0 ein (24.). Im weiteren Verlauf beruhigte sich das Spiel etwas und ging mit dem 2:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel vertagte sich der FCB zunächst auf Konter, bei denen jedoch die letzte Präzision fehlte. So ging es weiter munter hin und her. Kurz vor dem Schlusspfiff machte Nicolas Hirschberger mit seinem Torerfolg zum 3:0 alles klar (87.). Als Lucas Fox in der 90. Minute auch noch einen Strafstoß der Bochumer parierte, war der Sack endgültig zu. Trotzdem war es das noch nicht. In der Nachspielzeit umkurvte Luis Hartwig Fox, konnte seinen Abschluss aber nicht im Tor unterbringen. Das besorgte Jonathan Akaegbobi mit dem Nachschuss. _____ Borussia Mönchengladbach II - Wuppertaler SV

Der Wuppertaler SV das Auswärtsspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach verloren. Das Team von Trainer Sebastian Tyrala unterlag am Samstagnachmittag im Grenzlandstadion vor 515 Fans mit 1:2 (1:0). Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht. _____ FC Schalke 04 II erfüllt Favoritenrolle

Durchaus als Pflichtaufgabe konnte das Duell des FC Schalke 04 II gegen die SSVg Velbert gesehen werden, immerhin reiste doch der Tabellenführer zum Schlusslicht. Die Partie schien sich auch gleich in die erwartete Richtung zu entwickeln, denn Jakob Sachse brachte die Königsblauen nach einer guten Viertelstunde in Front (16.). Die Hausherren ließen sich davon jedoch kaum beeindrucken und schlugen ihrerseits gleich zurück. Robin Hilger traf nur vier Zeigerminuten nach dem Rückstand zum Ausgleich. Unentschieden ging es schließlich in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wiederholte sich die Geschichte. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff ging S04 erneut in Front. In der Nachspielzeit sorgten die Schalker dann für die Entscheidung. Peter Remmert erhöhte auf 3:1, was zugleich auch den Endstand bedeuten sollte. Königsblau bleibt Spitzenreiter der Regionalliga, dicht gefolgt von Fortuna Köln. _____ Fortuna Köln bejubelt Derbysieg

Derbyzeit in der Südstadt. Fortuna Köln empfing im Südstadion die U21 des 1. FC Köln. Die Hausherren, in Verfolgerposition auf Spitzenreiter Schalke 04 II, erwischten den besseren Start. Robin Afamefuna setzte schon nach vier Zeigerumdrehungen ein erstes Ausrufezeichen. Besser machte es sein Mitspieler Vleron Statovic, der nach Flanke von Rafael Garcia sechs Minuten nach Anpfiff das 1:0 für die Fortuna erzielte. Die Gastgeber drückten auch weiter, kamen aber nur noch zu einer Großchance vor der Pause, die Enzo Wirtz allerdings nicht im Kasten unterbringen konnte (44.). Den zweiten Durchgang eröffneten die Südstädter mit dem 2:0. Wirtz Vorlage konnte Hamadi Al Ghaddioui erfolgreich verwerten (49.). Kurz darauf vergaben die Gäste die Chance auf den Anschlusstreffer, als Emin Kujovic einen Strafstoß verschoss (53.). Wenig später fiel die Vorentscheidung. Wirtz eroberte den Ball von Kujovic, zog einfach ab und riss dann die Arme in Jubelpose in den Himmel (59.). Noch einmal spannend wurde es in der 65. Minute. Luca Dürholtz setzte Sargis Adamyan sehenswert in Szene, der musste in der Mitte nur noch zum 1:3 einschieben. Kurz vor dem Ende hatte Wirtz noch die Chance auf das 4:1 auf dem Fuß, doch ein Kölner rettete auf der Linie (83.). Eine Rote Karte für Nachtreten gab es fünf Minuten vor dem Ende für Fayssal Harchaoui, den Schlusspunkt setzte aber die Fortuna. Malek El Mala markierte in der vierten Minute der Nachspielzeit den 4:1-Endstand. _____ Bonner SC dreht Partie

Drei Punkte gab es für den Bonner SC im Duell mit dem SC Wiedenbrück. Nachdem zur Pause noch keine Tore gefallen waren, änderte sich das nach dem Seitenwechsel. Saban Kaptan brachte zunächst die Gäste in Führung (58.), doch die Rheinlöwen steckten nicht auf. Tobias Peitz gelang der Ausgleich (69), Robin Bird drehte nur vier Minuten später die Partie. Durch die drei Punkte verlässt Bonn die Abstiegsränge. _____ Paderborn II schlägt Fortuna

Im Aufeinandertreffen der U-Mannschaften von Fortuna Düsseldorf und des SC Paderborn, neutralisierten sich die Teams in der Anfangsphase weitestgehend. Gute Torchancen blieben Mangelware und durchaus überraschend fiel der erste Treffer der Partie. Georg Ermolaev brachte die Paderborner nach 28 Zeigerumdrehungen mit 1:0 in Front. Bis zur Pause erarbeitete sich der SCP immer mehr Feldvorteile, sodass die Pausenführung durchaus verdient war. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Paderborner das Geschehen. Mitte des zweiten Durchgangs kam es schließlich zur Vorentscheidung. Bennit Bröger erhöhte auf 2:0 für den SCP (67.). Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Abpfiff. Während sich Paderborn ein wenig von der Gefahrenzone absetzen konnte, geht der Blick der Düsseldorfer nun wieder nach unten. _____ Keinen Sieger zwischen RWO und Lotte

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und den Sportfreunden Lotte. Nach torloser erster Halbzeit, brauchte es auch im zweiten Durchgang einige Anlaufzeit, ehe die Zuschauer jubeln durften. Zunächst brachte Kamer Krasniqi die Gäste in Front (75.), kurz darauf glich Nico Klaß für die Kleeblätter aus (81.). Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. RWO bleibt in der Verfolgergruppe, Lotte rangiert im Mittelfeld, muss den Blick tendenziell eher nach unten richten. _____ SV Rödinghausen - Borussia Dortmund II

