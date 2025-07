Fortuna, Ettmannsdorf & Kötzting 5:0 – Lam verliert bei Kreisligist

Bei brütender Hitze wurde auch am Mittwochabend getestet. Nichts anbrennen ließ Fortuna Regensburg. Der Bayernligist setzte sich locker mit 5:0 bei Kosova Regensburg durch. Gegen zunehmend müder werdende Gastgeber – mehrere Akteure weilten im Urlaub – hätte Fortuna weitaus höher gewinnen können, ja müssen. Mit demselben Ergebnis waren der SV Schwandorf-Ettmanndorf in Bach sowie der 1. FC Bad Kötzting in Raindorf – der Bezirksligist war ebenfalls arg ersatzgeschwächt – erfolgreich.

Weniger positiv verlief der Abend hingegen für die SpVgg Lam. Die Osserbuam setzten den Testlauf gegen den Kreisligisten SC Zwiesel mit 3:4 in den Sand. Derweil landete der TSV Kareth-Lappersdorf einen Achtungserfolg. Beim Höhbauer-Cup schlug die Lerch-Crew Gastgeber SC Luhe-Wildenau via Elfmeterschießen und zieht ins Endspiel am Samstag ein. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Im Überblick die überregionalen Testspiele vom Mittwoch.