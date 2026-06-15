Fortuna-Erlösung: „Endlich der erste Sieg im Jahr 2026“

In der Kabine schien Dittrich dann die richtigen Hebel angesetzt zu haben. „Nach ca. 20 Minuten wurde es dann besser! Zur Halbzeit nochmal etwas nachjustiert und an einige wichtige Dinge erinnert, die es braucht, damit man auch mal gewinnen kann“, berichtete der Coach über seine Pausenansprache.

Die Maßnahmen zeigten umgehend Wirkung, und der zweite Durchgang avancierte zur großen Show des Chemnitzer Angreifers Chris Meier. Binnen 13 Minuten drehte Meier die Partie fast im Alleingang. Zunächst verwandelte er in der 48. Spielminute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Nur neun Minuten später brachte er die Fortuna erstmals an diesem Nachmittag in Führung (57.), ehe er in der 61. Minute mit seinem dritten Treffer den lupenreinen Hattrick zum 3:1 perfekt machte. Ein unglückliches Eigentor von Kenny Starke in der 71. Minute brachte den VfL Pirna-Copitz zwar noch einmal auf 2:3 heran, doch die Chemnitzer Verteidigung hielt dem anschließenden Druck in der Schlussphase stand. Dittrich resümierte folgerichtig: „Dann haben wir eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt und dann am Ende verdient die drei Punkte behalten.“