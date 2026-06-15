Fortuna-Erlösung: „Endlich der erste Sieg im Jahr 2026“

Am vorletzten Spieltag der Sachsenliga-Saison hat der VfB Fortuna Chemnitz den lang ersehnten sportlichen Befreiungsschlag gelandet. Im Duell der bereits feststehenden Absteiger bezwang die Mannschaft von Trainer Rocco Dittrich das Tabellenschlusslicht VfL Pirna-Copitz 07 mit 3:2 (0:1). Vor 74 Zuschauern belohnten sich die Westsachsen für eine furiose Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel. Obwohl der Gang in die Landesklasse für beide Traditionsvereine längst besiegelt ist, bedeutete der Ausgang der Partie für die Chemnitzer eine spürbare emotionale Erleichterung nach Monaten der Erfolglosigkeit.
Die Begegnung begann für die Hausherren jedoch mit einem klassischen Fehlstart. Kaum hatte Schiedsrichter Arian Hamzehian die Partie angepfiffen, zappelte der Ball bereits im Netz von Fortuna-Keeper Jonas Hähner. Yannick Yoldas nutzte eine Chance zur blitzschnellen 1:0-Führung für die Gäste aus Pirna (2.). Der frühe Rückstand lähmte das Spiel der Fortuna sichtlich. Trainer Rocco Dittrich fand am Morgen nach dem Spiel deutliche Worte für die Anfangsphase seiner Elf: „Am Ende steht endlich der erste Sieg im Jahr 2026, aber aller Anfang ist schwer. Wir haben ganz schwach angefangen, man hatte das Gefühl, wir hatten Angst zu gewinnen.“ Erst nach etwa zwanzig Minuten fand Chemnitz über gewonnene Zweikämpfe besser in die Begegnung, ohne jedoch vor der Pause den Ausgleich zu erzwingen.
In der Kabine schien Dittrich dann die richtigen Hebel angesetzt zu haben. „Nach ca. 20 Minuten wurde es dann besser! Zur Halbzeit nochmal etwas nachjustiert und an einige wichtige Dinge erinnert, die es braucht, damit man auch mal gewinnen kann“, berichtete der Coach über seine Pausenansprache.
Die Maßnahmen zeigten umgehend Wirkung, und der zweite Durchgang avancierte zur großen Show des Chemnitzer Angreifers Chris Meier. Binnen 13 Minuten drehte Meier die Partie fast im Alleingang. Zunächst verwandelte er in der 48. Spielminute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Nur neun Minuten später brachte er die Fortuna erstmals an diesem Nachmittag in Führung (57.), ehe er in der 61. Minute mit seinem dritten Treffer den lupenreinen Hattrick zum 3:1 perfekt machte. Ein unglückliches Eigentor von Kenny Starke in der 71. Minute brachte den VfL Pirna-Copitz zwar noch einmal auf 2:3 heran, doch die Chemnitzer Verteidigung hielt dem anschließenden Druck in der Schlussphase stand. Dittrich resümierte folgerichtig: „Dann haben wir eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt und dann am Ende verdient die drei Punkte behalten.“
Durch diesen Erfolg schraubt der VfB Fortuna Chemnitz sein Punktekonto auf 16 Zähler, verbleibt jedoch auf dem 15. Tabellenplatz der Sachsenliga. Der VfL Pirna-Copitz ziert weiterhin mit lediglich sechs Punkten das Tabellenende. Für Chemnitz ist dieser Heimerfolg vor allem ein Sieg für die Moral und die sportliche Würde. Nach einer kalendarischen Durststrecke ohne dreifachen Punktgewinn im Jahr 2026 hat die Mannschaft bewiesen, dass sie intakt ist, und verabschiedet sich erhobenen Hauptes von ihrem Heimpublikum, bevor am kommenden Wochenende der letzte Spieltag der Saison ansteht.