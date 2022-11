Fortuna durchlebt ein Auf und Ab Seine Erwartungen erfüllte der Landesligist während der Herbstrunde nur zum Teil – Sonntags-Heimspiel auf der Kippe

Es hatte nicht wenige Experten gegeben, die dem SV Fortuna Regensburg für die laufende Runde in der Fußball-Landesliga Mitte einen Durchmarsch vorausgesagt hatten. Abwegig schien das nicht. War doch das vergangene Fortuna-Jahr zum Zungeschnalzen. Einzig der Umstand, dass mit Weiden eine weitere „Übermannschaft“ durch die Liga pflügte, verhinderte im Mai den direkten Aufstieg in die Bayernliga. Nach der missglückten Relegation starteten die Domstädter als Topfavorit. Dieser Rolle wurden sie bis zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nur bis zu einem gewissen Grad gerecht.

So kam es zu einem Zwischentief, dessen Höhepunkt die 1:6-Heimklatsche gegen Hauzenberg markierte. Einem Hoch (vier Siege am Stück) schlossen sich drei Unentschieden hintereinander an. Vor einer Woche in Lam gewann man verdient 3:2. Hans Meichel sieht es zusammenfassend so: „Die Erwartungshaltung ist sehr hoch bei Fortuna. Dann ist man auch bei einem Unentschieden schon unzufrieden. Aber das ist alles nicht so einfach, weil Hauzenberg, Neukirchen & Co. auch ihre Mannschaften verstärkt haben.“ Auch Teams aus dem unteren Segment der Tabelle stellten die Fortuna vor Probleme. „Das ist ein paar Mal schiefgegangen.“ Die Urlaubszeiten stören Meichel. „Sie haben uns immer wieder Schwierigkeiten bereitet.“

Zugegeben, der Spielplan meinte es anfangs gut mit Fortuna. Drei Abstiegskandidaten zu Beginn – drei Siege. Wobei es schon hier nicht mehr so flüssig lief wie in der Vorsaison: Die kräftezehrende Relegation steckte den Spielern in den Knochen, die Sommerpause fiel kurz aus. Zu allem Überfluss verabschiedete sich dann Innenverteidiger Dominik Feuersänger gen Vilzing. Tom Schmidbauer fiel ohnehin dauerverletzt aus. Schon allein deshalb war die Stabilität in der Abwehr arg strapaziert. Überdies häuften sich die Krankheitsfälle. Spielern ging ein vernünftiger Trainings-Rhythmus ab. Eine Urlaubsphase tat ihr Übriges.

„Ja, wir haben sicherlich die Erwartungen nicht ganz erfüllt“, sagt der sportliche Fortuna-Leiter Hans Meichel, um seine Aussage im selben Atemzug einzudämmen: „Aber wir sind immer noch Dritter! Und in den verbleibenden 14 Spielen ist noch alles drin.“ In der Tat ist Ettmansdorf, dessen zweiter Platz für die Aufstiegsrelegation berechtigen würde, nur drei und Tabellenführer Seebach deren sechs Punkte weg.

Phasenweise hatte man den Eindruck, dass die Spieler mit dem Kopf nicht hundertprozentig bei der Sache waren. Und dass im Fußball heutzutage vieles Kopfsache ist, ist nichts neues. „Die Spieler kommen schon wieder und schießen ihre Tore“, bleibt der sportliche Leiter gelassen.

Während des Herbstes fiel der SV Fortuna in frühere Muster zurück. Und zwar dahingehend, dass sie sich abseits des Spielerischen Feldverweise und Zeitstrafen einhandelte, sich so das Leben selbst unnötig schwer machte. Im Moment sind drei Regensburger rotgesperrt. Köpper für ein Spiel, sein Tormann-Kollege Hanke sowie Schmitt für zwei – wovon je noch eines abzusitzen ist. Gut, grob Unsportliches war nicht dabei. Und von einem Kopf-Problem will Meichel genau so wenig reden. „Das hat sicher an den schlechten Plätzen gelegen und passiert nunmal im Fußball“, schränkt er ein. Ohnehin ist der 75-Jährige kein Fan der neu eingeführten Zeitstrafe. Ähnliche Situationen würden von den Schiris teils sehr unterschiedlich bewertet werden. „Das funktioniert noch nicht so gut.“

Am Sonntag um 14 Uhr ist der aufstrebende und seit sechs Spielen unbesiegte (5/1/0) TSV Bogen (10., 25 Punkte) zu Gast. Während die Gastgeber auf einen positiven Jahresabschluss in Form von drei Zählern hoffen, „damit der Reiz fürs Frühjahr noch größer ist, um ordentlich Gas geben zu können“ (Co-Trainer Nizar Klica), wäre Bogens Trainer Bastian Lerch schon mit einem Punkt „absolut zufrieden“. Jedoch steht die Austragung noch auf der Kippe. Der Rasenplatz kommt als Spielfläche schon einmal nicht in Frage. Ob die Partie auf dem benachbarten Kunstrasen am Brandlberg ausgetragen wird oder ganz ausfällt, entscheidet sich am Samstag.



Der Fortuna-Winter

Halle: Statt Indoor-Trainings geht es im Januar frühzeitig auf den Kunstrasen. Am Jahresanfang kickt Fortuna wieder beim gutbesetzten Hallenturnier in Auerbach mit. In der Zwischenzeit bekommen die Spieler Trainingspläne an die Hand. Ob man wieder ein Trainingslager im Süden abhält, ist noch offen.

Kader: Neuzugänge sind im Winter so weit nicht geplant. Einen Rückkehrer könnte es geben. Und der längst verpflichtete Tom Liebherr (Sonthofen) ist dann auch spielberechtigt.