Fortuna Düsseldorfs U23 zu schwach im Abschluss Der Regionalligist kommt nicht über ein 0:0 gegen den 1. FC Bocholt hinaus.

Diese Szene in der Schlussphase, sie war symptomatisch. Für ein Problem, das Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer über weite Strecken der ersten Halbserie schon plagte: eine grotesk schwache Chancenverwertung. Hätte der kurz zuvor eingewechselte Ephraim Kalonji seine hundertprozentige Tormöglichkeit beim 0:0 gegen den 1. FC Bocholt eine Viertelstunde vor dem Ende verwandelt, wäre der Jubel am Flinger Broich riesig gewesen.

Der Stürmer rannte und rannte nach einem hervorragenden Zuspiel von Nicolas Hirschberger frei auf Torwart Sebastian Wickl zu, doch er zog fatalerweise nicht ab.

Dass ihm in diesem Moment schlicht die Entschlossenheit fehlte, vielleicht aber auch der letzte Tick an Qualität, um den Ball im Netz unterzubringen, war offensichtlich. Am Ende wollte der 19-Jährige an Wickl vorbeiziehen, vergaß aber die Kugel und überließ sie dem Schlussmann der Münsterländer. „Es war ein bisschen typisch, dass da die letzte Konsequenz fehlt“, sagte Trainer Nico Michaty. „Dass wir uns schwertun, ein Tor zu erzielen.“

Immerhin: Die Düsseldorfer verhinderten die dritte Niederlage in Folge und hielten Bocholt als direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf Abstand. Vor allem, weil es ihnen – wenn auch zum erst vierten Mal in dieser Saison – gelang, kein Gegentor zu kassieren.

Ansehnlich war die Partie nur selten, hatten die beiden Kontrahenten doch gleichermaßen viel Wert darauf gelegt, in der Defensive möglichst keine Fehler zu begehen. „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel“, resümierte Michaty. „Wir sind in der ersten halben Stunde gut reingekommen und waren spielbestimmend, aber nicht konsequentgenug. Wir hatten die eine oder andere Situation, in der wir eher hätten abschließen müssen.“