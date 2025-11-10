Fortuna Düsseldorfs U23 verspielt erneut eine Halbzeitführung

Kaum jemand strahlte in der laufenden Saison so viel Konstanz wie Leon Demaj aus. Mit zehn Toren aus 13 Partien ist er nicht nur der zweitbeste Schütze der Regionalliga, sondern bisher auch ein echter Garant für die Sportfreunde Lotte. Mehr als die Hälfte ihrer Treffer erzielte Demaj, während den restlichen Torschützen höchstens zwei Buden gelangen. Und so war der 27-Jährige auch der Mann, auf den Fortunas U23 ein besonderes Auge haben mussten, als die Sportfreunde am Sonntag im Paul-Janes-Stadion gastierten.

Doch nicht etwa der Dauerbrenner der Gäste eröffnete das Toreschießen, sondern die „Zwote“. Nach zehn Minuten ließ sie alle, die es mit den Düsseldorfern hielten, erstmals jubeln. Kurz darauf erhöhte das Team von Trainer Jens Langeneke auf 2:0, bevor es in der zweiten Hälfte eine ganz bittere Pille schlucken musste. Drei Minuten vor Schluss glichen die Sportfreunde aus und schenkten Fortuna in letzter Sekunde auch noch das bittere 2:3 ein.

Nachdem es bereits in der Vorwoche positive Personalnachrichten gegeben hatte, kehrte gegen Lotte ein weiterer Spieler in den Kreis der „Zwoten“ zurück: Hamza Anhari sammelte nach langer Verletzungspause wieder Spielminuten, bevor er perspektivisch wieder eine Rolle im Zweitliga-Team einnehmen könnte. Ebenso war Karim Affo gegen die Sportfreunde in die U23 abgestellt worden. Im Vergleich zur jüngsten 1:3-Niederlage in Siegen rückte außerdem Marius Zentler erstmals seit September wieder in die Startelf.

Obwohl die Gäste direkt ordentlich Dampf machten, zeigte sich früh, wie wichtig die Anhari-Rückkehr war: Hatte Affo beim vermeintlichen 1:0 noch im Abseits gestanden, legte er nur wenige Minuten später nach wunderbarem Zusammenspiel mit Anhari den Treffer zur Führung durch Mechak Quiala Tito auf. Und nicht einmal zehn Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Sportfreunde. Diesmal lief der Torschütze des ersten Treffers den Konter heraus und Si-woo Yang wusste dessen Flanke zum 2:0 zu verarbeiten.

Lotte dreht auf

Nach diesem guten Start hatten die Flingerner zunächst alles im Griff, ließen die Westfalen in der Schlussphase der ersten Hälfte aber doch wieder am Anschlusstreffer schnuppern – gleich zweimal mussten sie im eigenen Strafraum in höchster Not klären. Auf der anderen Seite ließ Quiala Tito nur kurz darauf die Riesenchance zum 3:0 liegen. Mit Blick auf die defensive Anfälligkeit der vergangenen Wochen hätte ein dritter Treffer für die wahrscheinlich sicherere Ausgangslage für die zweite Hälfte gesorgt.

Und tatsächlich öffnete sich nach dem Seitenwechsel wieder die Tür für die Gäste: Samuel Addai verkürzte den Spielstand eine halbe Stunde vor Schluss. Nur Augenblicke später wäre beinahe auch noch der Ausgleich gefallen, doch der Freistoß aus guter Position landete an der Latte. Davon ließen sich die Sportfreunde aber nicht entmutigen und drückten weiter auf das zweite Tor, das drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit auch fiel. Und wie es kommen musste, war damit nicht Schluss: Mit der letzten Aktion des Spiels entriss Lotte der „Zwoten“ selbst das Unentschieden.