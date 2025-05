Fortuna Düsseldorfs U23 verpflichtet Talent von Wegberg-Beeck

Fortunas U23 wird auch nach der Sommerpause viertklassig spielen. Für die Verantwortlichen rund um Stefan Vollmerhausen, den sportlichen Leiter des NLZs, bedeutet der Klassenerhalt vor allem Planungssicherheit. Für die kommende Saison haben sich die Flingerner nun die Dienste von Leo Mirgatz gesichert. Der Linksverteidiger absolvierte 22 Spiele für Beeck und steuerte acht Vorlagen bei. „Wir finden es natürlich schade, dass er uns nach einem Jahr verlässt. Aber ein Spieler von seinem Potenzial ist in Düsseldorf gut aufgehoben, das ist eine gute Adresse“, sagte Werner Tellers, der Geschäftsführer des Oberligisten. Im Jahr zuvor war der 19-Jährige aus der U19 von Alemannia Aachen an gekommen.

Am Mittwochnachmittag bestätigte auch Fortuna den Transfer: „Den Schritt in den Seniorenbereich hat Leo in dieser Saison eindrucksvoll geschafft und sich beim FC Wegberg-Beeck auf Anhieb etabliert. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler für uns, der sowohl defensiv als auch offensiv seine Stärken nachgewiesen hat“, freut sich NLZ-Chef Vollmerhausen über den Neuerwerb. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn von einem Wechsel an den Flinger Broich überzeugen konnten.“

Mirgatz ist der dritte Zugang für die kommende Saison. Im Januar verkündete die „Zwote“ den Wechsel von Conor Tönnies, der momentan noch mit der SpVg Schonnebeck um den Aufstieg kämpft. Bereits im vergangenen November verlängerten die Flingerner den Vertrag von Mittelfeldakteur Maksym Len. Ein Eigengewächs wird die Düsseldorfer dagegen zum Ende der Saison verlassen: Nach fünf Jahren am Flinger Broich schließt sich Kris Pöstges dem ebenfalls im Aufstiegskampf befindlichen SC St. Tönis an.