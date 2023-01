Der Kader bei Fortuna Düsseldorf ist weiter sehr dünn besetzt. – Foto: Fabio Deinert

Fortuna Düsseldorfs U23 verliert Test gegen Oberligisten Ein Lichtblick bei der 2:4-Pleite gegen Hilden war das Comeback von Jona Niemiec.

So richtig rausrücken wollte Nico Michaty mit der Sprache anfangs nicht. Ob er sich bis zum Ende der Transferperiode noch eine personelle Verstärkung wünsche, war der Trainer von Fortunas Regionalliga-Fußballern nach der 2:4-Testspielniederlage gegen den Oberligisten VfB Hilden am Samstag gefragt worden. „Wir halten Augen und Ohren offen“, antwortete der 49-Jährige zunächst in aller Vorsicht. „Und wenn sich noch irgendetwas auftut, wo wir sagen, dass es Sinn ergibt, dann werden wir das sicherlich machen.“

Ein genaues Anforderungsprofil skizzierte Michaty zunächst nur schemenhaft, bevor er sich doch dafür entschied, ein wenig mehr ins Detail zu gehen. „Es sollte ein Spieler sein, der polyvalent ist und uns auf mehreren Positionen weiterhelfen kann“, erläuterte der Fußballlehrer. „Ich glaube, dass wir einen variablen Defensivspieler gut gebrauchen können, weil wir schon eine recht hohe Anzahl an Gegentoren bekommen.“ Satte 39-mal schlug der Ball in den bisherigen Ligapartien im Tor der U23 ein; nur vier Kontrahenten wiesen vor der Winterpause einen noch schlechteren Wert auf. Und auch die vier Gegentreffer gegen den Oberligisten aus Hilden ließen die Deckung der Rot-Weißen am Wochenende nicht gut aussehen. Vor allem im Abwehrzentrum und im defensiven Mittelfeld waren die Flingerner immer wieder in größere Nöte geraten. Personallage ist angespannt Um zumindest drei Akteure auf der Ersatzbank aufbieten zu können, füllte Michaty den Kader mit den beiden U19-Spielern Ken Tchouangue und Enes Yilmaz. Außerdem stand Testspieler Michael Divano (International Soccer Academy), der bereits unter der Woche im Trainingsbetrieb mitgemischt hatte, etwas überraschend in der Startelf. Ein Kandidat für eine Verpflichtung ist der Offensivakteur nach Informationen unserer Redaktion allerdings nicht.