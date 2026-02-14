Fortuna Düsseldorfs U23 verliert Karnevals-Duell beim Bonner SC

Düsseldorf musste einen späten Rückschlag hinnehmen. – Foto: Boris Hempel

Beim 3:0-Erfolg stimmte nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Leistung der Düsseldorfer, wie auch Trainer Jens Langeneke im Anschluss bestätigte: „Mit der Leistung und dem Ergebnis aus dem Spiel gegen Bocholt bin ich wirklich zu 100 Prozent zufrieden. Wir haben alles auf dem Platz gelassen und konnten auch fußballerisch überzeugen.“

Daran galt es im zweiten Auswärtsspiel in Folge anzuknüpfen. Am Freitagabend ging es für die Düsseldorfer zum Tabellennachbarn, dem Bonner SC. Der Aufsteiger stand jedoch vor einer ungewöhnlichen Ausgangslage: Die vergangenen beiden Begegnungen waren abgesagt worden, weshalb es für die Bonner nach drei Wochen Zwangspause erstmals wieder in ein Pflichtspiel ging. Abgesehen davon, lief es beim Bonner SC zuletzt gut, weshalb Langeneke vor dem Gegner warnte: „Bonn hat gerade einen sehr guten Lauf, es wird dementsprechend ein schwieriges Spiel.“

Shubin trifft erst spät

Der 48-Jährige rotierte seine Startelf auf mehreren Positionen. Mit Tom Barth und Kaden Amaniampong standen zwei Defensivspieler nicht zur Verfügung. Leonard Brodersen und Moritz Montag füllten die entstandenen Lücken. Kilian Sauck, den Fortuna aus Gladbach verpflichtete, sowie Profi Luca Raimund, der schon beim 2:0-Sieg im Hinspiel dabei war, starteten ebenfalls für die „Zwote“. Nach einer kurzen Show anlässlich des Karnevals rollte der Ball – und Fortuna kam gut rein.

Bereits in der fünften Minute musste der Bonner Schlussmann den Ball aus dem eigenen Tor holen, der Treffer zählte jedoch nicht, da Deniz Bindemann beim Abschluss im Abseits stand. Es war ein intensives Spiel, nach 45 Minuten stand es jedoch weiterhin 0:0. Während Langeneke seine Mannschaft auf die zweite Hälfte einstellte, gab es für die Zuschauer in der Pause den nächsten Karnevals-Auftritt.

Nach dem Seitenwechsel flachte das Spiel etwas ab, Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Langeneke reagierte und brachte in der 65. Minute Lennart Garlipp, später auch noch Karim Affo (78.) ins Spiel. Offensiv passierte aber weiterhin wenig jedoch hatten auch die Gastgeber keine zündenden Ideen. Alles lief auf ein torloses Remis hinaus, am Ende setzten die Bonner jedoch den Lucky Punch. Eine Flanke erreichte Bogdan Shubin im Strafraum, der den Ball gut verarbeitete und aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob (90.). Kurz darauf war Schluss.

Ein bitteres Ende für die U23, die am kommenden Samstag (14 Uhr) zu Hause gegen die andere Fortuna aus Köln wieder auf Punkte hofft.