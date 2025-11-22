Fortuna Düsseldorfs U23 trifft auf einen angeschlagenen Wuppertaler SV

Es waren unschöne Szenen, die sich am vergangenen Wochenende im Stadion des FC Büderich abgespielt hatten. Nachdem die Hausherren im Niederrheinpokal-Viertelfinale in der Nachspielzeit zum 1:0 getroffen und den Wuppertaler SV damit aus dem Wettbewerb geworfen hatten, entlud sich der gesamte Frust der mitgereisten Anhängerschaft: Fahnenstangen und Becher wurden in den Innenraum geworfen und Sitzschalen aus der Verankerung gerissen. Die Polizei drängte die Fans daraufhin mit Pfefferspray und Schlagstöcken zurück. „Es war ein rabenschwarzer Tag für uns“, sagte WSV-Vorstand Thomas Richter nach den Ausschreitungen.

Auch knapp eine Woche nach der Partie sind das bittere Ausscheiden und die Vorfälle das alles bestimmende Thema im Bergischen Land. Die Polizei ermittelt, es sollen interne Gespräche zwischen Vereinsverantwortlichen und aktiver Fanszene folgen – und der Klub muss natürlich auch für die Sachbeschädigung aufkommen. Inmitten dieser Gemengelage treffen die Wuppertaler am Samstag (14 Uhr, Stadion am Zoo) in einem Sechs-Punkte-Spiel auf Fortunas Regionalliga-Fußballer.

Die „Zwote“ steht mit nur einem Zähler weniger als die Bergischen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und will nach acht sieglosen Partien im letzten Auswärtsspiel der Hinrunde endlich wieder ein Erfolgserlebnis einfahren. „Als übergeordnetes Ziel haben wir uns natürlich vorgenommen, zu punkten“, sagt U23-Trainer Jens Langeneke mit Blick auf die letzten drei Partien des Jahres. „Der Fokus in der spielfreien Woche lag darauf, dass wir uns defensiv stabilisieren. Mit den Spielern, die jetzt zurückkommen, sieht es personell so langsam wieder etwas entspannter aus. Das wird uns jetzt im Endspurt auf jeden Fall helfen.“

Verletzte kehrten zurück

Vor der Länderspielpause hatten die Flingerner nach längerer Zeit erstmals wieder auf eine voll besetzte Ersatzbank zurückgreifen können. „David Savic und Danny Latza sind wieder voll einsatzfähig“, erklärt Langeneke nun. „In den vergangenen beiden Spielen haben wir sie noch herangeführt, das war nach längeren Verletzungspausen der vernünftige Weg. Beide sind jetzt wieder bei 100 Prozent und können komplett belastet werden.“ Auch Maksym Len wird nach seiner abgesessenen Gelbsperre in Wuppertal wieder eine Option für die Schaltzentrale sein. „Das sind in meinen Gedanken dann schonmal drei Spieler, die uns auf jeden Fall helfen können“, betont der „Zwote“-Coach.

Den kommenden Gegner schätzt Langeneke als gefährlich ein. „Der WSV hat im Niederrheinpokal verloren und ist jetzt wie ein angeschlagener Boxer“, sagt er. Beim vergangenen Heimspiel der Wuppertaler war der Fortuna-Trainer im Stadion und sah, wie die Hausherren erst in den letzten Minuten gegen Rot-Weiß Oberhausen (2:3) verloren. „Da haben sie ein sehr gutes Spiel gemacht“, resümiert der Ex-Profi. „Ein sehr kompakter, kampfstarker Gegner – wir müssen in erster Linie dagegenhalten. Und trotzdem müssen wir natürlich versuchen, fußballerisch und spielerisch unsere offensiven Lösungen zu finden.“

Ob diese offensiven Lösungen letztendlich zum ersten Sieg seit Mitte September führen, wird in erster Linie damit stehen und fallen, wie stabil sich die Defensive präsentiert. Schließlich war die Hintermannschaft der „Zwoten“ in den vergangenen Wochen immer mehr zur Achillesferse geworden. Wenn Fortuna in Wuppertal also punkten möchte, muss sie zuvorderst diese Schwachstelle ausmerzen.