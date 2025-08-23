Fortuna Düsseldorfs U23 trifft auf den Bonner SC

Am Samstag (14 Uhr) will das Team von Trainer Jens Langeneke gegen den Bonner SC die Serie im heimischen Paul-Janes-Stadion ausbauen. Der Aufsteiger aus der Mittelrheinliga feierte zwar mit dem 4:1-Erfolg über die U21 des VfL Bochum eine gelungene Rückkehr in die Viertklassigkeit, die folgenden drei Spiele verloren die Bonner jedoch. Auf die 0:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbachs U23 folgten ein 3:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen und ein 2:3 gegen den FC Gütersloh.
Zu Beginn der Wochen tüteten die Bonner einen spannenden Transfer ein: Der zuletzt vereinslose Lucas Cueto wechselte an den Rhein und bringt Erfahrung aus 41 Zweitliga-Partien und 111 Spielen in der Dritten Liga mit. Bereits gegen Gütersloh wurde der 29 Jahre alte Offensivspieler in der Schlussphase eingewechselt und könnte am Flinger Broich vielleicht sogar sein Startelfdebüt feiern.