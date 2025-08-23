Fortuna Düsseldorfs U23 trifft auf den Bonner SC

Am Samstag (14 Uhr) will das Team von Trainer Jens Langeneke gegen den Bonner SC die Serie im heimischen Paul-Janes-Stadion ausbauen. Der Aufsteiger aus der Mittelrheinliga feierte zwar mit dem 4:1-Erfolg über die U21 des VfL Bochum eine gelungene Rückkehr in die Viertklassigkeit, die folgenden drei Spiele verloren die Bonner jedoch. Auf die 0:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbachs U23 folgten ein 3:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen und ein 2:3 gegen den FC Gütersloh.