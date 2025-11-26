Fortuna Düsseldorfs U23 setzt Zeichen

Doch der überschwängliche Jubelsturm blieb aus, vielmehr war allen „Zwote“-Spielern anzusehen, welch große Last ihnen nach dem Sieg über den direkten Konkurrenten von den Schultern fiel. Genauso ging aus auch Jens Langeneke. „Ich bin sehr erleichtert“, sagte der Trainer. „Die negative Serie von acht Spielen in Folge, in denen wir nicht dreifach gepunktet haben, haben wir heute zum Glück beendet.“ Mit dem Sieg im letzten Auswärtsspiel der Hinrunde konnte Fortuna zumindest einen kleinen Schritt weg von den Abstiegsplätzen machen.

Auftakt nicht verheißungsvoll

Dabei hatte die U23 nach einem bitteren Patzer von Debütant Milan Czako nach nicht einmal 60 Sekunden schon hinten gelegen. „Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gestartet“, resümierte Langeneke. „In der ersten Minute habe ich gedacht: ,Das Ganze muss doch irgendwann auch mal ein Ende finden’. Wir haben uns das Gegentor wieder selber reingeschossen.“ Zuletzt hatte sein Team vor allem defensiv zu viele Unsicherheiten ausgestrahlt und war hinten so anfällig gewesen, dass selbst mehrere Führungen nicht für wenigstens einen Sieg reichten.

„Für die Art und Weise, wie wir dann aber zurückgekommen sind, muss ich meiner Mannschaft großen Respekt zollen“, betonte der Trainer und lobte besonders die spielerische Qualität vor den beiden Toren, die das Spiel noch vor der Pause zugunsten der Flingerner drehten. „Der Pass von Danny Latza sowie die Ballannahme und der Torschuss von Deniz Bindemann zum Ausgleich waren schön herausgespielt. Genauso gut war der Abschluss von Hamza Anhari zum zweiten Tor. Da bin ich froh, dass Hamza auch mal wieder bei uns spielen durfte.“

"Waren auch mal wieder dran"

In der zweiten Hälfte baute Fortuna ihre Führung durch zwei verwandelte Elfmeter von Bindemann aus, und auch wenn der WSV den Vorsprung ebenfalls durch einen Strafstoß verkürzte, war es insgesamt deutlich zu wenig, was die Hausherren anboten, um den Sieg der U23 ernsthaft in Gefahr zu bringen. „Beim Stand von 2:1 hätte es durch einen gefährlichen Kopfball auch noch einmal in die andere Richtung gehen können“, erzählte Langeneke. „Aber nach dieser langen Zeit waren wir auch mal wieder dran, ein Spiel zu gewinnen, und darüber freue ich mich natürlich sehr.“

Für den Moment ist der Negativlauf der vergangenen Monate also gestoppt. Welchen Wert dieser Erfolg aber wirklich hat, wird sich erst am kommenden Wochenende gegen die U21 des VfL Bochum (Samstag, 14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) herauskristallisieren. Auch sie ist ein Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.