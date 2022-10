Fortuna Düsseldorfs U23 präsentiert sich gegen RWO zu harmlos Gegen Oberhausen erspielten sich die Regionalliga-Fußballer kaum Chancen.

Ein Fußballspiel auf die eine, entscheidende Szene zu reduzieren, ist im Nachhinein freilich immer eine Leichtigkeit. Deshalb sollte man diesbezüglich stets die nötige Vorsicht walten lassen. Am Samstag – das ist unbestritten – war jene Art der Analyse nach der 0:2-Niederlage von Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Mannschaft gegen Rot-Weiß Oberhausen allerdings zulässig.

„Wenn man gegen eine Spitzenmannschaft wie RWO spielt, weiß man, dass man nicht so viele Chancen bekommt“, sagte „Zwote“-Trainer Nico Michaty. „Die muss man dann einfach konsequent und eiskalt nutzen. Das haben wir versäumt.“ Verglichen mit dem 3:1-Sieg beim 1. FC Kaan-Marienborn in der Vorwoche, „ist uns die Galligkeit ein klein bisschen abgegangen“, ergänzte der 49-Jährige. „Dass der Ball von Jona dann nicht im Netz landet, ist symptomatisch dafür.“

Nicolas Hirschberger hatte Maxim Schröder mit einem Schnittstellenpass auf die Reise gen RWO-Tor geschickt. Der Flügelspieler wiederum traf die kluge Entscheidung, nicht selbst abzuschließen, sondern den mitgelaufenen Jona Niemiec zu bedienen. Und dann passierte es: Statt den Ball über die Linie zu schieben, beförderte ihn der Angreifer links am Pfosten vorbei. Selbst der Umstand, dass Oberhausens Rechtsverteidiger Michael Wentzel noch angeflogen gekommen war, hätte den Einschlag nicht verhindert.

Sowohl der Angreifer selbst als auch seine Teamkollegen hätten anschließend zwar noch fast die gesamte Dauer des Spiels nutzen können, um den fatalen Schnitzer auszumerzen. Eine weitere große Chance hatte die Partie kurioserweise aber nicht zu bieten. Die „Zwote“ trat in der Folge kaum noch gefährlich in Erscheinung, während die Oberhausener zwei mäßige Gelegenheiten besaßen: Einmal köpfte Kelvin Lunga zu schwach, einmal traf Anton Heinz die Latte.

Dass die Gäste trotzdem zwei Treffer erzielten, war ebenso bezeichnend wie Niemiec‘ vergebene Großchance. Das erste Gegentor hatte Interimskapitän Mert Göckan hergeschenkt, als er vor einem simplen Pass auf Tim Corsten den lauernden Lunga übersehen, ihm die Kugel in die Füße geschoben hatte und Torwart Leon Klußmann machtlos war. „Das war sehr bitter“, sagte Michaty, dessen Team die schwache RWO-Offensive an und für sich komplett im Griff hatte, nun aber wieder auf den 14. Tabellenplatz gestürzt ist. Das zweite Tor fiel indes in der Schlussminute, als Klußmann aufgerückt war und Sven Kreyer aus großer Entfernung ins verwaiste Ziel traf.

„Wir schaffen es im Moment einfach nicht, uns klare Chancen herauszuspielen, wenn wir in Rückstand geraten“, resümierte Michaty. „So steht unter dem Strich eine unnötige Niederlage. RWO war einfach cleverer und hat die Geschenke dankend angenommen.“ Der Arbeitsauftrag, den der Trainer aus der Partie ableitete, lautete: „Wir müssen uns weiter verbessern, damit wir aus guten, ordentlichen Leistungen auch Punkte holen.“ Und am Ende nicht eine einzige ausgelassene Torchance über Sieg oder Niederlage entscheidet.