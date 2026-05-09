Fortuna Düsseldorfs U23 im Mittelpunkt eines Regionalliga-Krimis

Fortuna Erste und Zwote könnten noch wesentlich in den Regionalliga-Abstiegskampf eingreifen. – Foto: Marco Bader

Am Samstag (14 Uhr) steigt gegen den ehemaligen Bundesligisten das letzte Heimspiel vor der Sommerpause. Während es für die Elf von Trainer Jens Langeneke sportlich um nichts mehr geht, steht für die Gäste die Zukunft ihres Vereins auf dem Spiel.

WSV muss auf Düsseldorfer Abstieg hoffen

Aktuell steht Wuppertal auf Rang 16. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt vier Punkte. Bei einer Niederlage in Düsseldorf würde der WSV als sportlicher Absteiger feststehen. Selbst bei einem Sieg sind die Wuppertaler auf Patzer der Konkurrenz angewiesen, um Platz 15 noch erreichen zu können. „Fakt ist, dass wir sportlich noch eine Chance auf Rang 15 haben und als Minimalziel unsere aktuelle Platzierung behaupten wollen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein“, sagt WSV-Trainer Mike Wunderlich.

Was in Wuppertal als „Eventualität“ bezeichnet wird, bedeutet aus Düsseldorfer Sicht vor allem eines: das Worst-Case-Szenario eines Doppelabstiegs. Denn in diesem Fall würde den Bergischen auch der 16. Platz zum Klassenerhalt reichen – eine Hoffnung, an die sich der WSV klammert. Die Ausgangslage vor dem vorletzten Spieltag ist daher mehr als kurios: Wuppertal könnte am Samstag ausgerechnet in Düsseldorf als Absteiger in die Oberliga feststehen und eine Woche später dann doch noch von Fortuna gerettet werden. Auch wenn sich die Partie für den WSV daher wie ein Endspiel anfühlt – faktisch entschieden wird über den Abstieg aus der Regionalliga frühestens am 17. Mai im Duell zwischen Fortuna und der SpVgg Greuther Fürth, wobei sich die Franken der Unterstützung aus Wuppertal sicher sein können – oder eine Woche später, am Ende einer möglichen Relegation.