Fortuna Düsseldorfs U23 hat die 40-Punkte-Marke im Blick

Auf dem Platz rechnet Langeneke mit einem ähnlichen Spiel wie gegen Bocholt, das von unzähligen Standardsituationen geprägt war. „Sie spielen aktuell mit vielen langen Bällen und gehen oft auf die zweiten Bälle. Bei Freistößen, Ecken und langen Einwürfen gehen alle Innenverteidiger mit nach vorne. Wir müssen und deswegen darauf vorbereiten, viel in der Luft wegzuverteidigen“, berichtet der Trainer. „Natürlich bietet das für uns mit unserem Tempo in der letzten Linie auch Möglichkeiten im Umschaltspiel.“

Verzichten muss die „Zwote“ auf zwei Akteure: Kaden Amaniampong fällt weiterhin aus, neu auf der Verletztenliste ist David Savic. Der Kapitän musste gegen Velbert kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden und fällt gegen Rödinghausen mit einer Zerrung aus. Ansonsten stehen alle Spieler für das erst zweite Heimspiel des Jahres zur Verfügung.

