Fortuna Düsseldorfs U23 hat die 40-Punkte-Marke im Blick

Allmählich beginnt auch in der Regionalliga West die heiße Phase der Saison, jedes Spiel und jeder Punktgewinn können immens wichtig werden. Wie unberechenbar die Situation im Tabellenkeller der Regionalliga ist, erlebt aktuell die SSVg Velbert, gegen die Fortuna Düsseldorfs U23 am vergangenen Wochenende mit 2:1 gewonnen hat. Vor der Begegnung noch auf Platz 16 mit Kontakt zum rettenden Ufer, nun auf dem letzten Platz mit bereits vier Punkten Rückstand auf Platz 15. Umso wichtiger erscheint da der Sieg der „Zwoten“, den sich das Team am vergangenen Spieltag erkämpft hat. Am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) steht bereits das nächste Duell gegen einen direkten Konkurrenten an, der SV Rödinghausen tritt die Reise in die Landeshauptstadt an.
Die Ausgangslage vor der Begegnung ist klar, beide Teams brauchen die Punkte für den Klassenerhalt. Dabei will sich U23-Coach Jens Langeneke jedoch nicht allzu sehr an den Konkurrenten orientieren, sondern peilt die im Abstiegskampf berüchtigte 40-Punkte-Marke an. „Wir müssen bis zum Saisonende um die 40 Punkte holen, das ist das Ziel“, sagt der Trainer vor der wichtigen Partie. „Da die Spiele immer weniger werden, ist jedes Spiel wichtig, das man auf dem Weg dorthin gewinnt.“
Gegen den SV Rödinghausen, der seit nunmehr sechs Regionalliga-Spielen auf einen Sieg wartet, erwartet Langeneke ein intensives Spiel. „Wir müssen uns auf eine körperlich sehr robuste Mannschaft einstellen“, meint der 48-Jährige. „Rödinghausen ist allerdings in eine Situation geraten, mit der sie am Anfang der Saison nicht gerechnet haben.“ Tatsächlich wurden die Ostwestfalen vor der Saison als Aufstiegskandidat gehandelt, die Realität schaut mit nur 19 Punkten und Platz 16 allerdings ganz anders aus. Dazu spricht die Formkurve auch nicht für die Elf von Trainer Lars Fleischer, der im Dezember den Posten an der Seitenlinie übernommen hat.
Auf dem Platz rechnet Langeneke mit einem ähnlichen Spiel wie gegen Bocholt, das von unzähligen Standardsituationen geprägt war. „Sie spielen aktuell mit vielen langen Bällen und gehen oft auf die zweiten Bälle. Bei Freistößen, Ecken und langen Einwürfen gehen alle Innenverteidiger mit nach vorne. Wir müssen und deswegen darauf vorbereiten, viel in der Luft wegzuverteidigen“, berichtet der Trainer. „Natürlich bietet das für uns mit unserem Tempo in der letzten Linie auch Möglichkeiten im Umschaltspiel.“
Verzichten muss die „Zwote“ auf zwei Akteure: Kaden Amaniampong fällt weiterhin aus, neu auf der Verletztenliste ist David Savic. Der Kapitän musste gegen Velbert kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden und fällt gegen Rödinghausen mit einer Zerrung aus. Ansonsten stehen alle Spieler für das erst zweite Heimspiel des Jahres zur Verfügung.
