Fortuna Düsseldorfs U19 rutscht in die Liga B

Mit einer knappen Niederlage hat sich Fortuna Düsseldorfs U19 am Samstagmittag in die Winterpause verabschiedet. Zum Abschluss der Vorrunde in der DFB-Nachwuchsliga musste sich die Mannschaft von Engin Vural durch einen Gegentreffer in der allerletzten Minute Alemannia Aachen geschlagen geben. Nach der 0:1-Schlappe in Aachen schloss die Fortuna ihre Vorrundengruppe punktgleich hinter Viktoria Köln auf Rang vier ab.

...das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr: „Wir haben eine gute erste Hälfte absolviert, viel Druck gemacht, es aber da versäumt in Führung zu gehen. Nach der Pause ist es uns nicht mehr gelungen, diesen Druck zu erzeugen. Und dann kassieren wir kurz vor Schluss nach einem Missverständnis zwischen Torhüter und Abwehrspieler ein Slapsticktor.“



…Höhen und Tiefen der bisherigen Saison: „Das Spiel in Aachen hat noch einmal eines unserer Kernprobleme in der bisherigen Saison offenbart. Mit Ausnahme des Spiels gegen Elversberg waren wir vor dem gegnerischen Tor einfach nicht kaltschnäuzig und effizient genug. Sicherlich lag das auch ein Stück weit an der personellen Situation. Die Hinrunde war schon davon geprägt, dass wir immer wieder Stammspieler ersetzen mussten. Aber damit wollen wir gar nicht lange hadern. Positiv hervorzuheben ist, dass es uns gelungen ist, Spieler weiterzuentwickeln. Levi Mentzel hat zuletzt regelmäßig in der U23 gespielt. Mit Anas Slimani hat ein weiterer Spieler seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das ist sehr schön. Weitere Spieler werden in der Hinsicht folgen.“



…den weiteren Saisonverlauf: „Ich habe den Ehrgeiz und den Ansporn, die Fortuna in der Liga A zu repräsentieren. Das ist uns im ersten Jahr gelungen, in diesem Jahr leider nicht. Aber deshalb stecken wir jetzt nicht den Kopf in den Sand. Wir werden nun alles daran setzen, eine gute Hauptrunde in der Liga B zu spielen. Ich bin gespannt darauf, welche Gegner wir zugeteilt bekommen. In der neuen Saison wollen wir versuchen, uns dann wieder für die Liga A zu qualifizieren.