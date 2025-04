Fortuna Düsseldorfs U19 ist wie die Profis unterwegs

Ein Leben wie die Profis führen die U19-Fußballer von Fortuna Düsseldorf aktuell in der neu eingeführten DFB-Nachwuchsliga. Die Qualifikation für die Liga A hat der Mannschaft von Engin Vural in den letzten Wochen einige attraktive Partien gegen Teams aus der gesamten Republik beschert. Verbunden damit ist aber auch ein deutlich höherer Aufwand, der schon dem der Fortuna-Profis ähnelt. Wir skizzieren vor dem abschließenden Auswärtsspiel der U19 beim VfB Stuttgart das Wochenende von Fortunas Talenten.

Freitagnachmittag Läuft nichts schief, dann wird die Vural-Elf am späten Nachmittag im Teamhotel in Stuttgart eintreffen. Nach dem Check-in werden sich Spieler, Trainer und Betreuer während eines Spaziergangs noch einmal die Füße vertreten und die Müdigkeit aus den Beinen laufen.

Freitagmittag Per Bus macht sich der Fortuna-Tross auf den Weg rund 400 Kilometer langen Weg nach Stuttgart. „Wir fahren leider diesmal nur mit leichtem Gepäck“, verrät Engin Vural. Will heißen: Der Fußballlehrer muss zum Hauptrundenabschluss verletzungs- und krankheitsbedingt auf eine Reihe an Spielern verzichten. Beim VfB steht ihm nur ein kleines Aufgebot zur Verfügung.

Freitagabend Nach dem Abendessen wird Engin Vural das Team noch einmal um sich versammeln, bevor dann die Nachtruhe anbricht.

Samstagmorgen In Stuttgart klingeln die Wecker früh. Schließlich wird die Partie auf der Anlage an der Mercedessstraße schon um 13 Uhr angepfiffen. Mit Frühstück, gemeinsamen Anschwitzen und Abfahrt ist der Vormittag prall gefüllt.

Samstagmittag Gegen den VfB Stuttgart geht es letztmals in dieser Saison um drei Punkte, bevor danach die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft auf dem Programm steht. Für diese haben sich beide Teams bereits qualifiziert. Dennoch werden beide Klubs das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der VfB sinnt auf Revanche für die 1:2-Hinspielniederlage und möchte darüber hinaus Tabellenplatz eins verteidigen. Die drittplatzierte Fortuna wiederum kann mit einem Sieg nach Punkten mit den Schwaben gleichziehen und noch etwas Boden in der Tabelle gut machen. Die Abschlussplatzierung hat Einfluss darauf, auf wen sie dann im Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft trifft.

Samstagnachmittag Nach einem gemeinsamen Mittagessen macht sich die Düsseldorfer Reisegruppe auf den Heimweg. Im Bus kann dann auch schon mit der Analyse des kommenden Gegners begonnen werden. Denn da am letzten Spieltag die Partien parallel angepfiffen werden, stehen am Samstagnachmittag die Achtelfinal-Paarungen fest. Stand heute würde die Fortuna in einem einzigen K.-O.-Spiel auf den FC Bayern München treffen. Da sich in beiden Gruppen aber noch einiges ändern kann, sind auch Duelle mit dem FC Schalke 04, SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln möglich.

Samstagabend Nach der Rückkehr heißt es ausruhen und Kräfte tanken. Denn ab Sonntag beginnt die Vorbereitung auf die Endrunde.