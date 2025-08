Fortuna Düsseldorfs U19 hat ein Highlightspiel zum Auftakt

Gleich zum Auftakt gastieren die Talente vom Flinger Broich bei keinem Geringerem als dem amtierenden Deutschen Meister in dieser Altersklasse. „Wir freuen uns auf das Spiel. Danach wissen wir sofort, wie unsere Ergebnisse in der Vorbereitung einzuordnen sind“, sagt Trainer Engin Vural.

Die Fahrt in die Domstadt treten die Flingerner mit Respekt aber auch Selbstbewusstsein an, welches sie sich mit guten Testspielresultaten erarbeitet haben. In den Partien gegen Bayer 04 Leverkusen (3:2), Hannover 96 (2:0), Ajax Amsterdam (2:0) und SV Wehen-Wiesbaden (3:2) hielt sich das Team um Abwehrchef Levi Mentzel schadlos, was selbst den Trainer ein Stück weit verblüffte „Wir haben die Messlatte mit diesen Gegnern bewusst hoch gelegt, weil wir die jüngeren Spieler und die Jungs, die aus der Niederrhein- oder Mittelrheinliga zu uns kamen, schnell an das höhere Niveau heranführen wollten. Das hat bislang schon überraschend gut geklappt“, lobt Vural.

Allerdings weiß der erfahrene Fußballlehrer auch, dass nun in Köln noch einmal ein anderer Wind wehen wird. „Am Sonntag geht es um Punkte. Gegen 13.15 Uhr werden wir wissen, wo wir leistungstechnisch wirklich stehen“, so der 40-Jährige.

Für Finn Gromzick wird es derweil ein ganz besonderes Spiel. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler gehörte in der vergangenen Spielzeit noch zur Kölner Meistermannschaft, ehe er im Sommer die Seiten wechselte und nun gleich am ersten Spieltag an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Neben Gromzick verpflichtete die Fortuna in der Sommerpause acht weitere externe Zugänge. „Wir haben uns die Zeit und die Kapazität genommen, um nach Verstärkungen Ausschau zu halten. Bei allen Jungs, die dazu gestoßen sind, sehen wir Potenzial“, betont Fortunas Sportlicher Nachwuchsleiter Stefan Vollmerhausen.

Ob das neu formierte Team in der Lage sein wird, sofort den Meister, der in der Vorbereitung unter anderem Borussia Dortmund mit 5:3 in die Schranken wies, in die Knie zu zwingen, wird sich zeigen. „Die Rollen sind klar verteilt. Für uns ist das Spiel ein Geschenk. Wir können befreit aufspielen und wollen ein unangenehmer Gegner sein“, sagt Engin Vural. Im weiteren Verlauf der Vorrunde treffen die Rot-Weißen noch auf Viktoria Köln, MSV Duisburg, Alemannia Aachen, SV Elversberg und FSV Mainz 05. Nur die beiden bestplatzierten Klubs ziehen in der darauffolgenden Hauptrunde sicher in Liga A ein. In der vergangenen Saison qualifizierte sich die Fortuna genau dafür und erreichte anschließend sogar das Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Nun möchte das Nachfolgeteam eine neue Erfolgsgeschichte schreiben.