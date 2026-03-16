Fortuna Düsseldorfs U19 eilt von Sieg zu Sieg

Fortuna Düsseldorfs U19 schwimmt auf einer Erfolgswelle. – Foto: Joachim Josephs

Sie siegen und siegen und siegen. Fortuna Düsseldorfs U19-Fußballer sind derzeit einfach nicht zu stoppen. Im Heimspiel gegen Alemannia Aachen setzte die Mannschaft von Engin Vural am Sonntag ihre imposante Erfolgsserie aus. Das verdiente 2:0 war der wettbewerbsübergreifend achte Pflichtspielsieg in Serie.

Vier Tage nach dem packenden Pokalfight gegen den MSV Duisburg – bei den Meiderichern hatte Elias Oberschewen mit seinem 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit den Einzug in das Viertelfinale um den Niederrheinpokal perfekt gemacht – mussten die Mannen um Kapitän Elias Arden noch einmal alle Reserven mobilisieren. „Natürlich hat man gespürt, dass uns physisch und geistig etwas Frische gefehlt hat. Das ist angesichts der Belastung mit unserem derzeit kleinen Kader aber normal“, zeigte Vural Verständnis für die eine oder andere Unsauberkeit bei Ballbesitz.

Zudem nahmen die Flingeraner erfolgreich Revanche. Schließlich waren es die Gäste aus Aachen, denen es Anfang Dezember gelang, die Fortuna in einem Punktspiel zu bezwingen. Nicht nur deshalb wird Engin Vural diesen Sonntag noch lange in positiver Erinnerung behalten. „Ich bin schon eine Weile als Trainer tätig. Aber eine englische Woche mit drei Spielen in acht Tagen verlustpunktfrei abzuschließen, das ist mir mit meinen Mannschaften bis dato noch nicht gelungen. Dafür gebührt den Jungs ein großes Kompliment“, führte Vural aus.

Wie schon in den Wochen zuvor konnten sich die Flingeraner auf ihre Defensive verlassen. „Wir haben der Alemannia rein gar nichts gestattet“, freute sich Vural über das dritte Ligaspiel in Folge ohne Gegentor. Am Erfolg über die Mittelrheiner hatte indes auch der Fußballlehrer einen nicht unbedeutenden Anteil. Denn die Korrekturen, die Vural nach der Pause vornahm, fruchteten. Mit den Hereinnahmen von Mohammed Sadki und Majd Almeri wechselte der 40-Jährige nach exakt einer Stunde den Sieg ein. „Joker“ Almeri stach nur fünf Minuten später mit dem Treffer zum 1:0. Teamkollege Sadki machte es ihm fünf Zeigerumdrehungen vor Schluss nach.

Erfolge für die Seele

Für beide Talente dürften die persönlichen Erfolgserlebnisse auch etwas Balsam auf die Seele sein, blickt das Duo doch auf schwierige Monate zurück. Der im Sommer aus Wuppertal gekommene Almeri bestritt erst Anfang des Monats sein erstes Ligaspiel für die Fortuna. Gesundheitliche Probleme erschwerten dem 18-Jährigen die Eingewöhnungszeit in neuer Umgebung. „Majd steht nun seit einigen Wochen kontinuierlich auf dem Trainingsplatz und macht Fortschritte“, lobt Vural den Flügelspieler.

Im Vergleich zu Almeri ist Mohammed Sadki schon ein „alter Hase“ am Flinger Broich. „Mohammed ist Fortune durch und durch“, weiß Vural über das Eigengewächs zu berichten. Auch Sadki kam in dieser Saison verletzungsbedingt noch nicht auf Touren. In der Vorrunde reichte es für den Offensivmann gerade einmal zu zwei Einsätzen. Nach monatelanger Pause baut Vural den Jungjahrgang nun in der Hauptrunde wieder behutsam auf.

„Der Treffer wird auch ihm ganz bestimmt gut tun“, freut sich der Coach für seinen Schützling, der nun etwas Zeit hat, um im Training noch näher an die Startelf zu rücken.

Das nächste Ligaspiel steht für die Fortuna erst am 28. März bei Rot-Weiss Essen auf dem Programm. Die freie Zeit füllt der Tabellenführer am kommenden Mittwoch mit einem Testspiel auf der „Kleinen Kampfbahn“ gegen Rot-Weiß Oberhausen (Anstoß: 18 Uhr).