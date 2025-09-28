Fortuna Düsseldorfs U17 verliert dreimal in einer Woche

Drei Spiele, null Punkte - gemessen an den Ergebnissen war es eine Woche zum Vergessen für Fortunas U17. In der DFB-Nachwuchsliga traf die Mannschaft von Sinisa Suker binnen acht Tagen auf Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen und Kickers Offenbach. Ein knackiges Programm, bei dem sich die Flingeraner vorab wohl insgeheim etwas mehr als drei Niederlagen ausgerechnet hatten.

Fortunas Trainer wird die Partien dennoch aus unterschiedlichen Gründen noch länger in Erinnerung behalten. Denn was Sinisa Suker gegen den amtierenden Deutschen Meister aus Mönchengladbach und den „Werksklub“ aus Leverkusen erlebte, war ihm in seiner Trainerkarriere nach eigenem Bekunden „noch nie widerfahren.“

Beim 0:3 gegen die Borussia und beim 2:3 gegen Bayer fielen die Gegentore nach identischen Mustern. Das jeweils erste resultierte aus frühen Eigentoren von Lenny Matla (2.) und Paul Weihs (7.). Die Gegentreffer Nummer fielen nach Eckbällen. Zum guten Ende gönnte die Fortuna ihren Kontrahenten in beiden Spielen auch noch einen Elfmeter, den diese verwandelten. Für manch Außenstehenden mag das Zufall gewesen sein, für Sinisa Suker aber nicht. „Wir begehen leider zu oft die gleichen Fehler“, merkte der Fußballlehrer kritisch an.