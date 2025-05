Fortuna Düsseldorfs U17 feiert Auswärtssieg

Mit einem guten Gefühl haben sich die U17-Fußballer von Fortuna Düsseldorf am Samstag in die kurze Sommerpause verabschiedet. Sechs Tage nach dem berauschenden 6:0-Kantersieg über den Wuppertaler SV setzte sich die Mannschaft von Sinisa Suker am letzten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga auch beim FC Hennef mit 4:2 durch. Mit insgesamt 25 Punkten aus 14 Partien beendeten die Rot-Weißen ihre Hauptrundengruppe auf Platz drei hinter Viktoria Köln und Rot-Weiß Oberhausen.

„Es war eine sehr intensive und emotionale Spielzeit für alle Beteiligten. Unter diesen schwierigen Umständen hat die Mannschaft eine gute Entwicklung genommen“, meinte Suker. Auch die vielen Verletzungen, die sein Team immer wieder beutelten, führte der erfahrene Coach in Teilen auf die mentale Belastung zurück, denen sich seine Schützlinge ausgesetzt sahen. Während Suker so immer wieder zu Umstellungen gezwungen war, nutzten einige Spieler die Gunst der Stunde und sammelten früher als gedacht Spielpraxis auf höchstem Niveau.

Gegen Hennef standen mit Paul Weihs, Noah Probst, Marek Jarosch und Johannes Yakadio beispielsweise gleich vier Jungjahrgänge in der Startformation, die auch in der kommenden Saison noch in der U17 spielen können. In Anbetracht dessen verwunderte es nicht, dass die Fortuna gegen Hennef nicht über 80 Minuten hinweg die Kontreolle über das Geschehen hatte. „Dieses Spiel spiegelt unsere Saison eigentlich gut wieder. Wir hatten Phasen, in denen wir noch mehr Tore hätten schießen können. Dann gab es aber auch wieder Momente, wo wir den Gegner herankommen lassen“, konstatierte der Trainer.

Noch einmal drei Punkte

Am Ende nahmen die Flingeraner aber nicht zuletzt dank Dennis Etemovski alle drei Punkte mit. Der 17 Jahre alte Mittelstürmer schnürte zum Saisonabschluss noch einmal einen Dreierpack und zog mit 10 Hauptrundentreffern mit Viktoria Kölns „Knipser“ Noah Ringbeck gleich. Gemeinsam teilt sich das Duo somit die Torjägerkanone. Für Etemovski und einige seiner Teamkollegen aus dem Altjahrgang 2008 geht es in der kommenden Saison in Fortunas U19 unter der Leitung von Engin Vural weiter. Sinisa Suker wiederum bittet die neue U17 schon in der übernächsten Woche wieder zum Training.