Fortuna Düsseldorfs U15 bestreitet den letzten Härtetest

Dass intensive Trainingsarbeit aber folgerichtig irgendwann auch gute Resultate nach sich zieht, hat Waldinger mit seinen Mannschaften in jüngerer Vergangenheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Unter seiner Regie hat sich der Nachwuchs vom Flinger Broich in der qualitativ hochwertig besetzten Regionalliga West in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils unter den Top Vier etabliert. Zudem standen die Rot-Weißen in beiden Spielzeiten auch im Finale des Niederrheinpokals. Beeindruckende Erfolge, denen auch der Jahrgang 2011 zu gerne nacheifern möchte. Diesen hat Waldinger nun bei der Fortuna unter seinen Fittichen. Eine Woche vor dem Punktspielstart gegen Alemannia Aachen unterzieht sich die U15 am kommenden Wochenende ganz in der Nähe beim SSV Berghausen einem letzten Härtetest.
Beim traditionellen Vorbereitungsturnier des SSV warten auf Waldingers Schützlinge am Samstag und Sonntag mindestens drei Partien über jeweils 60 Minuten gegen die starken Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern, VfL Bochum und Ratingen 04/19. „Für uns ist das Turnier noch einmal eine schöne Standortbestimmung, bevor der Ligabetrieb beginnt“, sagt der Coach, der die gemeinsame Zeit zwischen den Partien mit seinen Spielern in einem benachbarten Sportzentrum verbringen möchte. Die zweitägige Veranstaltung in Berghausen wird nähere Aufschlüsse darüber bringen, ob die neue U15 an die Erfolge der Vorgängerteams anknüpfen kann. „Die bisherigen Auftritte in der Vorbereitung verliefen vielversprechend. Es ist auf jeden Fall schwer gegen uns ein Tor zu erzielen“, sagt Waldinger, der dafür noch an der Durchschlagskraft im Angriff arbeiten muss.
Der Verlust von Maksym Havrylenko wiegt dabei schwer. Der junge Ukrainer zählte in der vergangenen Saison als Jungjahrgang schon zu den Stammkräften in der U15, entschied sich in diesem Sommer aber kurz vor Ende der Wechselperiode für einen Abgang zum 1. FC Köln. „So kurzfristig konnten wir keinen adäquaten Ersatz mehr finden“, klagt Waldinger. Neben Havrylenko wird auch Sulaiman Kanyon nach Verletzung am Wochenende wohl noch nicht zur Verfügung stehen. Auch Kanyon war in der letzten Saison schon ein Schlüsselspieler in der U15.