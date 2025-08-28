Fortuna Düsseldorfs U15 bestreitet den letzten Härtetest

Sinne schärfen vor Saisonstart

Beim traditionellen Vorbereitungsturnier des SSV warten auf Waldingers Schützlinge am Samstag und Sonntag mindestens drei Partien über jeweils 60 Minuten gegen die starken Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern, VfL Bochum und Ratingen 04/19. „Für uns ist das Turnier noch einmal eine schöne Standortbestimmung, bevor der Ligabetrieb beginnt“, sagt der Coach, der die gemeinsame Zeit zwischen den Partien mit seinen Spielern in einem benachbarten Sportzentrum verbringen möchte. Die zweitägige Veranstaltung in Berghausen wird nähere Aufschlüsse darüber bringen, ob die neue U15 an die Erfolge der Vorgängerteams anknüpfen kann. „Die bisherigen Auftritte in der Vorbereitung verliefen vielversprechend. Es ist auf jeden Fall schwer gegen uns ein Tor zu erzielen“, sagt Waldinger, der dafür noch an der Durchschlagskraft im Angriff arbeiten muss.

Der Verlust von Maksym Havrylenko wiegt dabei schwer. Der junge Ukrainer zählte in der vergangenen Saison als Jungjahrgang schon zu den Stammkräften in der U15, entschied sich in diesem Sommer aber kurz vor Ende der Wechselperiode für einen Abgang zum 1. FC Köln. „So kurzfristig konnten wir keinen adäquaten Ersatz mehr finden“, klagt Waldinger. Neben Havrylenko wird auch Sulaiman Kanyon nach Verletzung am Wochenende wohl noch nicht zur Verfügung stehen. Auch Kanyon war in der letzten Saison schon ein Schlüsselspieler in der U15.