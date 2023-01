Fortuna Düsseldorfs Bauprojekt kommt nicht voran Das neue Funktionsgebäudes soll den Klub auf ein ganz neues Level heben. Doch der Bau auf dem Gelände der Arena verzögert sich.

Es sind aufgeregte Zeiten. Das bekommt in diesen Tagen auch Fortuna Düsseldorf zu spüren. Im Prinzip galt es als beschlossene Sache, dass das Funktionsgebäude auf dem Arena-Gelände gebaut wird. Eigentlich sollte es schon in diesem Jahr stehen. Doch daraus kann jetzt schon nichts mehr werden. Was alleine daran liegt, dass nicht einmal die Baugenehmigung vorliegt. Dazu kommt, dass Sportvorstand Klaus Allofs im „Express“ angedeutet hat, dass es mit der Umsetzung des Projekts eine enge Kiste werden könnte.

Bei der Vorstellung des Projekts vor gut einem Jahr waren alle noch besonders euphorisch. Ex-Vorstandsboss Thomas Röttgermann sprach von einem „Mega-Projekt, das es so bei Fortuna noch nicht gegeben hat“. Allofs betonte, dass es „ein Meilenstein in Fortunas Geschichte“ sei. Für die Umsetzung hatte man sich die Peker Holding geangelt. Der Deal sollte so aussehen: Der Investor trägt die Hälfte der Kosten, Fortuna die andere. Der Verein würde die restlichen Kosten per Mietzahlungen abzahlen. So könnte das Gebäude irgendwann dem Verein gehören. Der Spatenstich wurde indes immer wieder verschoben. Peker soll angeblich weiterhin zu seinem Wort stehen, sich zusätzlich mit einer nicht unerheblichen Sponsorenleistung einbringen zu wollen.

Rahmenbedingungen haben sich verschlechtert

Doch hinter den Kulissen gibt es unterschiedliche Szenarien. „Leider haben sich die allgemeinen Rahmenbedingungen seit einem Jahr nicht verbessert, sondern verschlechtert“, betont Sportvorstand Allofs im „Express“ vom 28. November 2022. „Wir rechnen jetzt mit spitzem Bleistift, ob wir das Gebäude umsetzen können, ohne dabei die Kaderentwicklung zu vernachlässigen.“

Und weiter: „Was uns vor allem tangiert, ist die Zinsentwicklung, die Betriebskosten und noch ein paar weitere Folgekosten. Wir sind in der Zwickmühle. Das Gebäude ist eigentlich ein Muss, dennoch müssen wir die wirtschaftliche Entwicklung der Fortuna im Auge behalten. Es ist ein Abwägen zwischen der Notwendigkeit dieses neuen Gebäudes und dem finanziellen Risiko, das wir eingehen können. Es gibt keine Deadline, noch in diesem Jahr eine Entscheidung treffen zu müssen. Eines ist aber klar: Wenn es das Gebäude in dieser Form nicht geben sollte, müssen wir eine andere Lösung finden. Denn den aktuellen Zustand werden wir nicht mehr lange fortführen können.“