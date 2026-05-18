Fortuna Düsseldorf will mit Abstiegstrainer Ende weitermachen Nach 17 Jahren ist Fortuna Düsseldorf wieder in die 3. Liga abgestiegen. Die Verantwortlichen planen wohl weiter mit Trainer Alexander Ende. von Marcel Eichholz · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Alexander Ende ist mit Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga abgestiegen. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Es war ein rabenschwarzer Tag für Fortuna Düsseldorf. Zu Saisonbeginn noch als Aufstiegskandidat in die Bundesliga gehandelt, stiegen die Landeshauptstädter am Sonntag letztlich sang- und klanglos in die 3. Liga ab. Dass es einen großen Umbruch geben wird, ist keine wirkliche Überraschung. Dass die Verantwortlichen aber wohl weiter mit Cheftrainer Alexander Ende planen, war so eher nicht zu erwarten.

Es kommen harte Zeiten auf die Verantwortlichen der Fortuna zu. Neben all den Negativeffekten, die so ein Abstieg mit sich bringt, wird die Mannschaft im Kern der Planungen für einen Neuaufbau stehen. Vorstandschef Alexander Jobst kündigte eine umfassende Analyse an. Das Portal liga3-online.de zitiert ihn folgendermaßen: "Es ist brutal und eine Fassungslosigkeit dabei. Jetzt geht es darum, die Scherben aufzukehren. Klar ist: Wir werden es nicht nur analysieren, sondern knallhart aufarbeiten." Die Aufarbeitung soll demnach am Dienstag beginnen. Weiter als Sportvorstand soll Sven Mislintat fungieren. "Ich habe mit dem Wissen unterschrieben, dass es eng werden kann. Und ich habe keinen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben, um vor der 3. Liga dann wegzulaufen, sondern, um mitzuhelfen", sagt der 53-Jährige, der Mitte Dezember 2025 bei der Fortuna anheuerte. Er folgte auf Klaus Allofs.

Ende soll bleiben Weiter gehen soll es wohl auch mit Cheftrainer Alexander Ende. In den letzten fünf Liga-Spielen stand er als Cheftrainer an der Seitenlinie, konnte das Ruder aber nicht mehr herumreißen. Zwei Siege und drei Niederlagen, in denen die Düsseldorfer nicht einen Treffer erzielen konnten, stehen in seiner Bilanz. Das Ende ist bekannt: Die Fortuna spielt ab sofort drittklassig. Zu Saisonbeginn war Ende noch für Preußen Münster verantwortliche, auch sie stiegen am Ende ab - ein wohl einzigartiger Doppel-Abstieg. Das wirft die Frage auf, ob Ende der richtige Mann für das Unternehmen ist, welches aus Fortuna-Sicht nur der direkte Wiederaufstieg sein kann. Klar ist: Er würde gleich vom ersten Spieltag an belastet in die Spielzeit gehen und im Fall der Fälle wohl rasch seinen Stuhl räumen müssen. Auch wenn der Vertrag formal für die 3. Liga Gültigkeit besitzt, sollten sich die Verantwortlichen diesen Schritt gut überlegen. Eine Aufbruchstimmung wird mit Ende kaum zu erzeugen sein.