Fortuna Düsseldorf will die Plattform Twitch erobern Der Zweitligist versucht sich als Marke auch bei jüngeren Zielgruppen zu platzieren. Deshalb ist man seit einigen Wochen auf dem Streaming-Portal „Twitch“ vertreten. Unterschiedlicher Live-Content wird dort geboten, User haben die Möglichkeit, direkt in den Austausch zu gehen.

Unter anderem kündigt Fortuna an, werde es dort Testspiele der Profis – langfristig auch ausgewählte NLZ-Spiele – zu sehen geben. Watchparties, Reactions und vieles mehr werden ebenfalls ihren Platz auf der neuen Livestreaming-Plattform des Traditionsvereins aus Flingern finden. Fortunen dürfen sich zudem auf Gewinnspiele und natürlich auf Auftritte von Spielern und Klub-Legenden freuen. Die bereits bestehenden Live-Inhalte wird es auch weiterhin über F95TV auf YouTube geben.

Dreker ist Herzblut-Fortune, besitzt eine Dauerkarte und ist bei den Auswärtsspielen der Profis regelmäßig im Gästeblock zu finden. Als Fortunas Content Creator wird Dreker eine Vielzahl der Formate vor der Kamera begleiten und in den direkten Austausch mit der F95-Community gehen. „Für mich ist es eine ganz besondere Ehre, das für meinen Verein machen zu dürfen“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Twitch ist definitiv nicht nur etwas für Nerds oder jüngere Leute. Wir versuchen ganz unterschiedliche Angebote zu machen. Da ist definitiv für alle etwas dabei.“ Dreker ist 24, studiert Medienwissenschaft in Paderborn. Geboren wurde er im niedersächsischen Holzminden. Und wie ist er mit dieser Vita Fortuna-Fan geworden? „Wir haben familiäre Verbindungen nach Düsseldorf“, erzählt er. „Da hatte es sich früh ergeben, dass ich mit Fortuna in Kontakt gekommen bin.“