Fortuna Düsseldorf verzichtet auf Teilnahme an U21-Liga

Fortuna Düsseldorfs Talente sollen sich erst einmal weiter nur in der U23 beweisen. – Foto: Jochen Classen

Das neue DFL-Projekt findet erst einmal ohne Fortuna statt. Die U21-Liga, die als Instrument der Nachwuchsförderung auch im deutschen Fußball eingeführt werden und den Talenten Spielzeit in direkten Duellen ermöglichen soll, wurde von Jürgen Klopp initiiert. Ein solches Modell gibt es in England bereits seit einigen Jahren.

Start im Sommer ohne die Düsseldorfer

Für den Sommer ist bereits die Durchführung der ersten Ligarunde geplant. Es gibt aber keine Verpflichtung für die Erst- und Zweitligisten, daran teilzunehmen – unabhängig davon können die Klubs weiterhin mit ihren Zweiten Mannschaften am regulären Ligabetrieb teilnehmen. In der Regionalliga West tummeln sich neben Fortunas „Zwoter“ noch sechs weitere Zweitvertretungen aus der ersten Liga und dem Unterhaus.

So soll es nach Auffassung der Fortuna-Verantwortlichen auch erst einmal bleiben. „Ich freue mich immer, wenn in Deutschland Plattformen geschaffen werden, damit sich junge Spieler zeigen und entwickeln können“, erklärte Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Start des neuen Projektes erfolgt aber, wie er bestätigt, ohne Fortuna: „Für unsere jungen Spieler sehen wir aktuell die beste Möglichkeit, um sich zu entwickeln, in der Regionalliga West mit unserer U23. Wir werden die Entwicklung der U21-Liga gespannt verfolgen, aktuell haben wir aber die Entscheidung für uns getroffen, zum Start der Liga nicht dabei zu sein.“