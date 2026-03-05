Fortuna Düsseldorf verzichtet auf Teilnahme an U21-Liga

Das neue DFL-Projekt findet erst einmal ohne Fortuna statt. Die U21-Liga, die als Instrument der Nachwuchsförderung auch im deutschen Fußball eingeführt werden und den Talenten Spielzeit in direkten Duellen ermöglichen soll, wurde von Jürgen Klopp initiiert. Ein solches Modell gibt es in England bereits seit einigen Jahren.
Für den Sommer ist bereits die Durchführung der ersten Ligarunde geplant. Es gibt aber keine Verpflichtung für die Erst- und Zweitligisten, daran teilzunehmen – unabhängig davon können die Klubs weiterhin mit ihren Zweiten Mannschaften am regulären Ligabetrieb teilnehmen. In der Regionalliga West tummeln sich neben Fortunas „Zwoter“ noch sechs weitere Zweitvertretungen aus der ersten Liga und dem Unterhaus.
So soll es nach Auffassung der Fortuna-Verantwortlichen auch erst einmal bleiben. „Ich freue mich immer, wenn in Deutschland Plattformen geschaffen werden, damit sich junge Spieler zeigen und entwickeln können“, erklärte Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Start des neuen Projektes erfolgt aber, wie er bestätigt, ohne Fortuna: „Für unsere jungen Spieler sehen wir aktuell die beste Möglichkeit, um sich zu entwickeln, in der Regionalliga West mit unserer U23. Wir werden die Entwicklung der U21-Liga gespannt verfolgen, aktuell haben wir aber die Entscheidung für uns getroffen, zum Start der Liga nicht dabei zu sein.“
Der Beschluss zur Gründung der freiwilligen U21-Liga erfolgte im Rahmen der DFL-Mitgliederversammlung ohne Gegenstimme der 36 Profi-Vereine. Laut MDR planen unter anderem RB Leipzig und Dynamo Dresden ihre Teilnahme an dem Wettbewerb. Die Spiele des neuen Wettbewerbs sollen, so der aktuelle Plan, an neutralen Spielorten und ohne Zuschauer ausgetragen werden. Dadurch geht ein Reiz für junge Spieler, sich unter hitziger Atmosphäre – wie Fortunas „Zwote“ in der Vorsaison vor 16.000 Zuschauern in Duisburg – zeigen zu können, verloren. Laut DFL-Mitteilung muss eine verbindliche Zusage für die erste Spielrunde bis Juni 2026 erfolgen, Fortuna wird da erst einmal in der Zuschauerrolle bleiben.